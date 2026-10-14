وزارت ورزش و جوانان در پیامی، ۱۵ اکتبر، روز جهانی نابینایان و روز جهانی عصای سفید را به روشندلان ایران‌زمین، به‌ویژه جوانان و جامعه ورزش نابینایان و کم‌بینایان کشور، تبریک گفت و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت ورزش و جوانان در پیامی، ۱۵ اکتبر، روز جهانی نابینایان و روز جهانی عصای سفید را به روشندلان ایران‌زمین، به‌ویژه جوانان و جامعه ورزش نابینایان و کم‌بینایان کشور، تبریک گفت و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روشندلان ایران‌زمین در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی، با دانش، توانمندی و نگاه مستقل خود، نقش‌آفرین بوده‌اند. جوانان روشندل نیز با حضور در این عرصه‌ها، فرصت‌های تازه‌ای برای رشد و پیشرفت خود رقم زده‌اند و در شکل‌گیری بخشی از دستاوردها و افتخارات کشور سهم داشته‌اند.

در عرصه ورزش، این حضور با تلاش ورزشکارانی همراه بوده است که مسیر قهرمانی را با تمرین مستمر، انضباط و آمادگی حرفه‌ای دنبال کرده‌اند و در رقابت‌های ملی و بین‌المللی، به افتخارات ورزش ایران افزوده‌اند. این دستاوردها، حاصل سال‌ها تلاش ورزشکاران، همراهی مربیان و فراهم شدن زمینه‌های لازم برای پرورش استعدادهاست.

اکنون، در آستانه بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، شماری از ورزشکاران روشندل در ترکیب کاروان جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و آماده‌اند تا حاصل تلاش و آمادگی خود را در میدان رقابت به نمایش بگذارند. برای این ورزشکاران و تمامی اعضای کاروان ایران، آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم با عملکردی شایسته، به نتایجی درخور تلاش‌های خود دست یابند.

با گرامیداشت روز جهانی نابینایان و روز جهانی عصای سفید، این مناسبت را به روشندلان کشور، به‌ویژه جوانان، ورزشکاران، مربیان و فعالان ورزش نابینایان و کم‌بینایان، تبریک می‌گوییم و برای آنها آرزوی سلامتی و سربلندی داریم.

برچسب ها: روز جهانی نابینایان ، ورزش نابینایان
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