باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی داوود فتحعلی بیگی نویسنده، پژوهشگر، بازیگر و کارگردان، داریوش مودبیان بازیگر، کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس و مترجم، ایوب آقاخانی نمایشنامه‌نویس، بازیگر، کارگردان، دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی خانه سینما با حضور در منزل علی نصیریان نمایشنامه‌نویس، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون با او دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

علی نصیریان در این دیدار با اشاره به اینکه هنر ارزش بسیار بالایی دارد و نباید وسیله قرار گیرد، اظهار کرد: یکی از مدیریت‌های مهم در هر کشوری مدیریت فرهنگی آن است به دلیل آنکه با روح، جان و ریشه‌های مردم در ارتباط است.

وی خطاب به مهدی شفیعی گفت: از شما به عنوان مدیر فرهنگی می‌خواهم حواستان به جوان‌ها در عرصه تئاتر باشد، زیرا استعداد‌هایی داریم که می‌توانند در عرصه فرهنگ موثر باشند.

نصیریان افزود: همانطور که می‌دانید استعداد‌های بسیار درخشانی در تئاتر داریم که حتی در عرصه بین‌الملل هم درخشیده‌اند.

این بازیگر پیشکسوت با بیان اینکه نمایش در جامعه می‌تواند تاثیر خوبی داشته باشد، اظهار کرد: انسان‌هایی مانند من، داریوش مهرجویی و بقیه همکاران، همه ایرانی و برخاسته از همین کشور بودیم و به طور قطع امروز هم در کشورمان جوانان با استعدادی داریم که باید ادامه راه باشند.

وی گفت: معتقدم هر نسلی استعداد‌های خودش را دارد، استعداد‌هایی که خلاق هستند و می‌توانند آثار ارزشمندی را بیافرینند.

نصیریان خاطرنشان کرد: هنر و به ویژه تئاتر باید نقص‌ها را مطرح کند تا جامعه با آنها آشنا شود و مسئولان در صدد رفع آن برآیند.

در ادامه این دیدار مهدی شفیعی با تاکید بر گفته علی نصیریان درباره استعداد‌های درخشان در عرصه نمایش، اظهار کرد: همان طور که شما اشاره کردید در استان‌ها هم جوانانی داریم که در عرصه‌های داخلی و بین‌الملل درخشیدند و مخاطبان زیادی را با آثار خود همراه کرده‌اند.

وی گفت: به دلیل ظرفیت‌های فراوانی که هنر در کشور دارد، شورای عالی «هنر و ادبیات» به تازگی راه‌اندازی شده تا از توانمندی‌های موجود به ویژه در استان‌ها برای ارتقای هنر بیشتر استفاده شود.

شفیعی افزود: البته ظرفیت‌ها در استان‌ها متفاوت هستند، شاید در استانی ظرفیت‌های موسیقی آن بیشتر باشد و در استانی دیگر هنر‌های تجسمی یا نمایش.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم ساختار‌های جدی‌تری برای هنرمندان و فعالان تئاتر در استان‌ها با هدف تمرکززدایی از فعالیت‌ها در تهران ایجاد کنیم.

منبع: وزارت فرهنگ