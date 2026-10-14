باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس مسئولیت سازمانی که داریم، به‌زودی ان‌شاءالله استان‌های شمالی کشور را که ممکن است به هر دلیلی، به دلیل قرار گرفتن در انتهای خط گازی کشور، با محدودیت تأمین گاز و مشکلات ناشی از آن مواجه شوند، در اولویت احداث نیروگاه‌های خورشیدی هیبریدی قرار داده‌ایم.

او افزود: قرار است ان‌شاءالله استان‌ها با راهبری استانداری‌ها، تأمین مالی این پروژه را انجام دهند ساتبا هم مسئولیت تامین تجهیزات و احداث را برعهده دارد؛ رویکرد ما این است که این نیروگاه‌ها را بر روی انشعابات سازمانی و ادارات کشور، به‌ویژه سازمان‌های خدمت‌رسان، احداث کنیم تا اگر به هر دلیلی با محدودیت تأمین گاز و برق مواجه شدند، بخشی از خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند، دچار وقفه نشود.

این مقام مسئول بیان کرد: استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی از جمله استان‌های هدف این طرح هستند. در حال حاضر، به‌طور متوسط بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ اداره در استان‌هایی که اعلام شدند، در فهرست مناطق هدف ما قرار گرفته‌اند.

او گفت: این نیروگاه‌ها ۵ کیلووات و به‌صورت هیبریدی و همراه با ذخیره‌ساز احداث می‌شوند این طرح از جمله پروژه‌های جدیدی است که هم می‌تواند برق مازاد را به شبکه تزریق کند و هم در زمان محدودیت، برق مورد نیاز شبکه داخلی خود را تأمین کند.