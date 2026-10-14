کتاب «تا آخرین شیفت زندگی» با محوریت زندگی و شهادت مهناز نعمتی، پرستار شهیده جنگ ۱۲ روزه، با حضور احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، و نویسنده کتاب رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از کتاب «تا آخرین شیفت زندگی» همزمان با هفته پرستار، با همکاری سازمان نظام پرستاری در محل این سازمان برگزار شد. این کتاب به قلم مهدیه اسلامی کلانتری که توسط نشر نسل نو اندیش انتشار یافته است، زندگی و نحوه شهادت مهناز نعمتی، پرستار جانباخته در جریان حملات رژیم صهیونیستی به ایران، در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیده است، روایت می‌کند.

مهدیه اسلامی کلانتری: تلاش کردم روایتی از زندگی انسانی یک پرستار را ارائه دهم

مهدیه اسلامی کلانتری، نویسنده کتاب، در این مراسم با اشاره به دغدغه خود برای ثبت روایت زندگی پرستاران شهید، گفت: نگارش این کتاب تلاش کوچکی برای روایت زندگی انسانی است، که در مسیر حرفه‌ای خود، با مسئولیت‌پذیری و تعهد به خدمت شناخته می‌شد و شهادتش بخشی از تاریخ پرستاری ایران عزیز را رقم زد.

این اثر با تکیه بر گفت‌و‌گو‌های مستند با خانواده و همکاران این پرستار شهید و بهره‌گیری از عناصر روایی و تخیل نویسنده، تلاش می‌کند تصویری از زندگی، شخصیت و مسیر حرفه‌ای وی را ارائه دهد. روایتی که در کنار واقعیت‌های مستند، از ظرفیت‌های ادبی و تخیل نویسنده برای بازآفرینی صحنه‌ها و نزدیک‌تر شدن مخاطب به جهان زندگی این شهید بزرگوار بهره می‌گیرد، تا یاد و خاطره او را در حافظه جامعه و مخصوصا پرستاران ماندگار نماید.

«تا آخرین شیفت زندگی»؛ دومین روایت نویسنده از پرستاران شهیده

این کتاب دومین اثر مهدیه اسلامی در حوزه روایت زندگی پرستاران شهید است. پیش از این نیز؛ کتاب «در آرزوی دیدن هایکا» از این نویسنده منتشر شده است که به زندگی شهیده پرستار مهشید گودرز، از پرستاران شهید شده در دوران همه‌گیری کرونا، می‌پردازد.

منبع: سازمان نظام پرستاری