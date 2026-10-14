آمار عملکرد گمرکات سیستان و بلوچستان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ از افزایش مبادلات تجاری در بخش‌های صادرات، واردات و ترانزیت حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - غلامرضا بلوطی‌میرزا ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان، با اشاره به عملکرد تجارت خارجی استان در این مدت اظهار داشت: در بخش صادرات، بیش از یک میلیون و ۲۰۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۹۰ میلیون و ۰۳۲ هزار دلار از طریق گمرکات استان به خارج از کشور ارسال شد.

بلوطی‌میرزا همچنین با اشاره به روند واردات کالا افزود: در نیمه نخست سال جاری، یک میلیون و ۷۲۰ هزار و ۵۷۵ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شد.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان در ادامه، ترانزیت کالا را یکی از شاخص‌های قابل توجه عملکرد گمرکات استان عنوان کرد و گفت: در این مدت بیش از یک میلیون و ۴۶۸ هزار تن کالا از طریق گمرکات استان ترانزیت شد.

گمرکات سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: ناظر گمرکات ، صادرات واردات
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