باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نصب نرم‌افزار کنترلی روی خودروهای سنگین/ نظارت پلیس راهور تهران افزایش می‌یابد + فیلم

معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از نصب نرم‌افزاری روی وسایل نقلیه سنگین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: نرم افزاری برای وسایل نقلیه سنگین نصب خواهد شد تا پلیس راهور کنترل بیشتر بر آن‌ها داشته باشد.

 

 

 

مطالب مرتبط
نصب نرم‌افزار کنترلی روی خودروهای سنگین/ نظارت پلیس راهور تهران افزایش می‌یابد + فیلم
young journalists club

کاهش هفتاد درصدی جانباختگان ناشی از تصادفات در گلستان

نصب نرم‌افزار کنترلی روی خودروهای سنگین/ نظارت پلیس راهور تهران افزایش می‌یابد + فیلم
young journalists club

پلیس راهور کمک حال آتشنشانان در آتش سوزی خیابان کریمخان

نصب نرم‌افزار کنترلی روی خودروهای سنگین/ نظارت پلیس راهور تهران افزایش می‌یابد + فیلم
young journalists club

۵۹ درصد تصادفات منجر به فوت مربوط به معابر بزرگرا‌هی است + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
یک دهه جنگ علیه یمن؛ وقتی رنج غیرنظامیان و کودکان یمنی دیده نشد + فیلم
۷۵۱

یک دهه جنگ علیه یمن؛ وقتی رنج غیرنظامیان و کودکان یمنی دیده نشد + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
جنگ با ایران؛ پاشنه آشیل ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا + فیلم
۷۳۳

جنگ با ایران؛ پاشنه آشیل ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
پایان سلطه پترو‌دلار؟ فرصت ایران برای تغییر معادلات انرژی + فیلم
۶۷۳

پایان سلطه پترو‌دلار؟ فرصت ایران برای تغییر معادلات انرژی + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
آزمون اصالت ایرانی؛ واکنش جوانان به اظهارات ضدایرانی روبیو + فیلم
۶۰۷

آزمون اصالت ایرانی؛ واکنش جوانان به اظهارات ضدایرانی روبیو + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
پایان پرونده عامل مسلح خائن به وطن در جنگ تحمیلی سوم + فیلم
۵۹۰

پایان پرونده عامل مسلح خائن به وطن در جنگ تحمیلی سوم + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha