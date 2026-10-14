رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: هوش مصنوعی جایگزین پایش میدانی و مدل‌های فیزیکی نیست، بلکه در کنار آنها می‌تواند دقت و سرعت تحلیل اطلاعات را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - کاویانپور، رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: استفاده از هوش مصنوعی و روش‌های داده‌محور در مدیریت و پایش منابع آب، یکی از محور‌های مهم فعالیت‌های مؤسسه تحقیقات آب است.

او افزود: در حوزه پیش‌بینی، مؤسسه در حال توسعه و استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی برای پیش‌بینی جریان ورودی به سدهاست. در حال حاضر، جریان ورودی به ۳۰ سد مهم کشور تا افق شش‌ماهه پیش‌بینی می‌شود.

او ادامه داد: این پیش‌بینی‌ها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم‌گیری درباره بهره‌برداری از مخازن، مدیریت منابع آب، برنامه‌ریزی تولید برق و آمادگی در برابر سیلاب یا کم‌آبی در اختیار مدیران قرار دهد.

رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو بیان کرد: در حوزه رصد هوشمند نیز هدف این است که داده‌های حاصل از پایش سد‌ها و متغیر‌های هیدرو-اقلیمی با روش‌های هوش مصنوعی ترکیب شوند تا تصمیم‌گیری از حالت صرفاً واکنشی به سمت پیش‌بینی و هشدار زودهنگام حرکت کند.

کاویانپور تأکید کرد: هوش مصنوعی جایگزین پایش میدانی و مدل‌های فیزیکی نیست، بلکه در کنار آنها می‌تواند دقت و سرعت تحلیل اطلاعات را افزایش دهد.

او درخصوص این پروژه گفت: سامانه پیش‌بینی ورودی سد‌ها براساس شاخص‌های اقلیمی و پارامتر‌های تاریخی و با استفاده از هوش مصنوعی طراحی شده و در دوره‌های تاریخی کالیبره شده است. این سامانه در حال حاضر به‌صورت گسترده مورد استفاده مدیران منابع آب و آبفا قرار دارد.

برچسب ها: وزارت نیرو ، سدهای کشور
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