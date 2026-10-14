نتانیاهو برای نخستین بار اعتراف کرد عباس کامل، رئیس دستگاه اطلاعات مصر، حدود ۱۰ روز پیش از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اراضی اشغالی سفر کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل شامگاه سه‌شنبه برای نخستین بار اقرار کرد که عباس کامل، رئیس دستگاه اطلاعات مصر، حدود یک هفته و نیم پیش از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اراضی اشغالی سفر کرده بود؛ با این حال، او ادعا کرد که با کامل دیدار نکرده و درباره هویت افرادی که در جریان این سفر با او ملاقات کرده‌اند، ابراز تردید کرد.

نتانیاهو در مصاحبه‌ای با شبکه ۱۴ رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد: «عباس کامل با من دیدار نکرد، زیرا من در مراسم یادبود سربازان ارتش اسرائیل حضور داشتم. از چه زمانی رئیس دستگاه اطلاعاتی با رئیس یک کشور دیدار می‌کند؟ چنین اتفاقی برای من حتی یک بار هم نیفتاده است.»

نتانیاهو با اشاره به اینکه کامل ۵۹ دقیقه در اراضی اشغایل حضور داشته است، خطاب به نهاد‌های امنیتی و قضایی مدعی شد: «می‌خواهم بدانم او با چه کسی دیدار کرده است. فردی با او ملاقات کرده و اکنون تلاش می‌کند تقصیر را به گردن من بیندازد.»

تناقض با اظهارات پیشین

اظهارات نتانیاهو درباره اینکه معمولا با روسای دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی ارتباط برقرار نمی‌کند، با ویدئویی که دفتر او دو سال پیش منتشر کرده بود، در تضاد است. در این ویدئو، نتانیاهو در دفتر نخست‌وزیری در قدس با عباس کامل دست می‌دهد و با او گفت‌و‌گو می‌کند. کامل در آن زمان ریاست هیئتی متشکل از مقام‌های ارشد مصری را بر عهده داشت.

مجله آمریکایی «آتلانتیک» پیش‌تر در گزارشی تحقیقی، به نقل از منابع صهیونیستی، مصری، عربی، آمریکایی و اروپایی، فاش کرده بود که عباس کامل در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳ در سفری بسیار کوتاه وارد اراضی اشغالی شده و هشدار داده بود که جنبش مقاومت اسلامی حماس برای انجام عملیاتی بزرگ آماده می‌شود. او همچنین خواستار ارائه تسهیلات اقتصادی برای جلوگیری از تشدید تنش شده بود.

بر اساس این گزارش، کامل به سران رژیم تروریستی اسرائیل هشدار داده بود: «اگر سیاست خود را تغییر ندهید، غزه در صورت شما منفجر خواهد شد.»

طبق این تحقیق، یک فروند هواپیمای اجاره‌ای «سسنا» که با دستگاه اطلاعات مصر مرتبط بود، در فرودگاه بن‌گوریون به زمین نشست و پس از ۶۷ دقیقه به قاهره بازگشت. مشخص نشد که عباس کامل با چه کسی دیدار کرده است. همچنین، او تاریخ یا اطلاعات مشخصی درباره زمان وقوع حمله در اختیار مقام‌های اسرائیلی قرار نداده بود.

روزنامه «اسرائیل هیوم» نیز در آن زمان از فرود این هواپیما خبر داده بود، اما هویت مسافر آن را فاش نکرده بود. حدود دو ساعت پس از ورود هواپیما، نتانیاهو در مراسم پنجاهمین سالگرد جنگ اکتبر ۱۹۷۳ در قدس شرکت کرد و گفت مهم‌ترین درس آن جنگ این است که «هیچ تهدیدی را نباید دست‌کم گرفت».

منبع: الجزیره