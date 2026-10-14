باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا سیدقریشی معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت : سایت تکثیر رشکان عملکرد بسیار مطلوبی داشته است، به‌طوری‌که جمعیت گوزن‌های زرد منتقل‌شده به این مکان از ۲ راس به ۲۲ راس افزایش یافته و اخیرا با تولد ۱۰ راس گوساله، گام‌های جهشی محسوی در تکثیر این گونه به ثبت رسیده است

وی با اشاره به اینکه جزایر دریاچه ارومیه و سایت رشکان واقع در پارک ملی دریاچه ارومیه نخستین زیستگاه‌های این جانور در ارومیه به شمار می‌روند، بیان کرد: برای حفاظت بهینه از این گونه و جلوگیری از تقارب ژنتیکی، طرح انتقال این جاندار به جزیره «اشک» در پارک ملی دریاچه ارومیه در دست بررسی است.

قریشی اظهار کرد: تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتقال، نوع زندگی و زیستگاه آن بر عهده کمیته ملی مدیریت گوزن زرد ایرانی خواهد بود.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: اگرچه جزایر زیستگاه این گونه به دلیل عدم دسترسی، امنیت نسبی دارند، اما حضور گونه‌های مهاجم نظیر شغال و گرگ تهدیدی برای آن‌ها محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: به رغم تهدیدات طبیعی در زیستگاه اصلی این جاندار در جزایر در مرکز تکثیر رشکان، دامپزشکان متخصص به‌صورت مستقر بر سلامت و زیست این پستانداران نظارت دارند.

سیدقریشی در خصوص تأمین هزینه‌های تغذیه این گونه ارزشمند اظهار کرد: اعتبارات این بخش از محل بودجه‌های استانی تأمین می‌شود و در این زمینه نیز تشکل‌های مردمی از جمله «رای سبز» همکاری و کمک‌های بسیار ارزنده‌ای داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه پویایی و بقای این پستاندار ارزشمند نیازمند موافقت نهایی سازمان حفاظت محیط زیست با طرح انتقال جانداران است، از عموم شهروندان خواست برای حفاظت از گونه‌های مختلف جانوری همکاری و توجه جدی داشته باشند.

جزیره اشک یکی از جزایر ۹ گانه پارک ملی دریاچه ارومیه است؛ این جزیره به علت محصور شدن در میان آب در پیش از ۲۰ سال گذشته مهمترین و امن ترین محل برای زیست گوزن زرد انتخاب شده‌ است.

در واقع برای اولین بار در سال ۱۳۵۶ تعداد ۲ راس گوزن زرد از دشت ناز ساری به این جزیره منتقل و پس از اینکه شرایط زیستگاهی جزیره برای حضور گونه مناسب تشخیص داده شد، در سال های بعد تعدادی دیگر نیز به این زیستگاه اضافه گردید.

شرایط بسیار مناسب زیستگاهی از جمله امنیت غذایی، نبود عوامل بیماری زا، نبود دشمن طبیعی و سایر موارد باعث شد که جمعیت این گونه در سال های بعد به بیش از ۳۰۰ راس برسد و به همین دلیل باعث شد که بسیاری از کارشناسان جزیره اشک را بزرگ‌ترین و مناسب‌ترین زیستگاه طبیعی گوزن زرد (جمعیت وحشی) در کشور و حتی دنیا عنوان کنند؛ این کار تا به آنجا موفق بود که حتی جهت کنترل جمعیت تعدادی زنده‌گیری و به سایر زیستگاه‌های مستعد کشور منتقل شد.

منبع: ایرنا