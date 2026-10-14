کشت نشاء گوجه‌فرنگی خارج از فصل بر اساس الگوی کشت ابلاغی در ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی کهورستان هرمزگان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز جهاد کشاورزی کهورستان پیش‌بینی کرد که در مجموع ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول از این اراضی برداشت شود.

وحید شهابی با بیان اینکه متوسط عملکرد گوجه‌فرنگی در مزارع این منطقه حدود ۶۵ تن در هکتار است، افزود: کیفیت بالا، رنگ مناسب و قالب بازارپسند از مهم‌ترین ویژگی‌های محصول تولیدی کهورستان هرمزگان به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: گوجه‌فرنگی تولیدی این منطقه علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، به کشورهای عراق، روسیه، ارمنستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و افغانستان نیز صادر می‌شود.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: کشت نشاء ، گوجه فرنگی ، هرمزگان ، کهورستان
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