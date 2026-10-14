باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیر کل استاندارد لرستان گفت: در شش ماه اخیر ۱۶۸ مورد بازرسی فنی توسط شرکت‌های بازرسی و ۳۱۷ مورد بازدید کارشناسی در حوزه تجهیزات بازی انجام شده است. همچنین در همین مدت، ۱۶۲ وسیله بازی به دلیل وضعیت نامناسب و مخاطرات ایمنی، پلمب شده‌اند.

وی افزود: این آمار بار دیگر موضوع ایمنی وسایل بازی نصب‌شده در پارک‌ها و فضا‌های عمومی را به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها تبدیل می‌کند؛ چراکه خرابی قطعات، فرسودگی سازه‌ها یا نبود رسیدگی و نگهداری مستمر می‌تواند سلامت کودکان را در معرض خطر قرار دهد.

مدیر کل استاندارد لرستان با تأکید بر نامطلوب بودن وضعیت بخشی از وسایل بازی رایگان در سطح استان انتقاد کرده و بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول برای رفع نواقص و ایمن‌سازی این تجهیزات تأکید کرده‌اند.

شهرداری‌ها در برابر ایمنی پارک‌ها چه مسئولیتی دارند؟

موضوع ایمنی فضا‌های عمومی تنها به تجهیزات شهربازی محدود نمی‌شود. سنگ‌فرش معابر، نیمکت‌ها، شاخه‌های خشک یا شکسته درختان، نرده‌ها و سایر اجزای مستقر در مسیر‌های عبور شهروندان نیز می‌توانند زمینه‌ساز حوادث باشند.

در بخش میدانی برنامه، نمونه‌هایی از وضعیت نامناسب برخی تجهیزات و عناصر موجود در اطراف دریاچه و فضا‌های عمومی مطرح شد؛ از جمله درختی با شاخه‌های آسیب‌دیده در محدوده عبور شهروندان و ورزشکاران که احتمال سقوط شاخه‌های آن، نگرانی‌هایی درباره ایمنی عابران ایجاد کرده بود.

در این گزارش، بر ضرورت رسیدگی شهرداری به چنین مواردی تأکید شد؛ زیرا پیشگیری از حادثه، علاوه بر نظارت دستگاه‌های تخصصی، به نگهداری اصولی و مستمر فضا‌های شهری نیز وابسته است.

البته مسئولان استاندارد توضیح داده‌اند که همه موضوعات مرتبط با ایمنی شهری الزاماً در یک دسته قرار نمی‌گیرند. برخی محصولات مشمول استاندارد اجباری هستند، در حالی که استانداردسازی بعضی خدمات، شیوه‌های اجرا یا فضا‌ها ممکن است در چارچوب استاندارد‌های تشویقی و با درخواست مجموعه مربوط دنبال شود.