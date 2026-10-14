شهید یاسر باقری از بسیجیان سرافراز استان کرمان در منطقه کورین زاهدان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ شهید یاسر باقری، از بسیجیان سرافراز استان کرمان، در جریان درگیری مسلحانه نیرو‌های حافظ امنیت با عناصر گروهک تروریستی جیش‌الظلم در منطقه کورین زاهدان به درجه رفیع شهادت نائل آمد؛ این شهید والامقام از نیرو‌های قرارگاه قدس جنوب شرق کشور و بسیجیان حوزه بسیج شهدای بروات شهرستان بم بود.

 

روابط عمومی و تبلیغات ناحیه مقاومت بسیج سپاه بم با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن تبریک و تسلیت شهادت شهید یاسر باقری، اعلام کرد که زمان و مکان تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

 

منبع:تسنیم

برچسب ها: شهادت ، زاهدان
خبرهای مرتبط
شهادت یک فرمانده بسیج در سیستان‌وبلوچستان
فردا مراسم وداع با پیکر شهیدان حمله تروریستی کلانتری ۱۶ زاهدان برگزار می‌شود
حادثه تروریستی زاهدان با هدف ایجاد تنش ناکام ماند + فیلم
سکوت خفت بار سلبریتی‌ها درپی شهادت ۲۷ تن از کارکنان سپاه +تصویر
بازداشت ۷ مظنون در پرونده شهادت مأمور انتظامی فاریاب
شهادت مامور پلیس در فاریاب؛ پیگیری برای شناسایی عاملان حادثه در جریان است
پایان فرار عامل ترور مدافع امنیت در فاریاب/قاتل، قبل از تدفین شهید، به هلاکت رسید
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
به‌روز‌رسانی تجهیزات معدنی با هدف افزایش بهره‌وری مورد توجه قرار دارد
آخرین اخبار
به‌روز‌رسانی تجهیزات معدنی با هدف افزایش بهره‌وری مورد توجه قرار دارد
از طرح نو تحول معدنی کرمان حمایت می‌کنیم
معادن راکد و حبس‌شده خلع‌ید می‌شوند؛ کرمان پایلوت تحول معدنی کشور شود
شهادت بسیجی کرمانی در منطقه کورین زاهدان
دامداران متخلف بازداشت و کوره‌های زغال غیرمجاز پلمب می‌شوند
بم در تب‌وتاب رقابت‌های هندبال پیشکسوتان کشور + فیلم و عکس
تنور چهارمین جشنواره ملی نان در کرمان روشن شد