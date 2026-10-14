شهید یاسر باقری از بسیجیان سرافراز استان کرمان در منطقه کورین زاهدان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ شهید یاسر باقری، از بسیجیان سرافراز استان کرمان، در جریان درگیری مسلحانه نیرو‌های حافظ امنیت با عناصر گروهک تروریستی جیش‌الظلم در منطقه کورین زاهدان به درجه رفیع شهادت نائل آمد؛ این شهید والامقام از نیرو‌های قرارگاه قدس جنوب شرق کشور و بسیجیان حوزه بسیج شهدای بروات شهرستان بم بود.

روابط عمومی و تبلیغات ناحیه مقاومت بسیج سپاه بم با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن تبریک و تسلیت شهادت شهید یاسر باقری، اعلام کرد که زمان و مکان تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

منبع:تسنیم