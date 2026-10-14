مادر شهید مدافع امنیت شهید رحیم صحابی کهنه شهری به فرزند شهیدش پیوست. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - مرحومه منور پاکدل مادر صبور و ایثارگر با تقدیم فرزند عزیز خود در راه دفاع از میهن اسلامی، در زمره اسوه‌های صبر، ایمان و فداکاری قرار گرفت و یاد و نام خانواده‌های معظم شهدا همواره یادآور عزت، سربلندی و امنیت ایران اسلامی است.

فرماندار سلماس طی پیامی درگذشت بانوی مؤمنه و فداکار، مرحومه حاجیه‌خانم منور پاکدل مادر گرانقدر شهید والامقام رحیم صحابی را تسلیت گفت و به خانواده محترم صحابی، بستگان و بازماندگان آن مرحومه، از درگاه خداوند متعال برای آن مادر مؤمنه، رحمت واسعه الهی و هم‌نشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت نمود.

شهید رحیم صحابی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۲۶ آبان ۱۴۰۱ به دست اشرار در شهرستان بوکان به شهادت رسید.