باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر خواجه‌دلویی روز چهارشنبه در حاشیه سفر به همدان و بازدید از طرح ۷۵ واحدی مسکن محرومان «خانه امید» در روستای تفریجان اظهار کرد: مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی از برنامه‌های مهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و این نهاد تلاش می‌کند با پرداخت تسهیلات و فراهم کردن زمینه نوسازی خانه‌های فرسوده، ایمنی سکونتگاه‌های روستایی را افزایش دهد.

وی افزود: با توجه به اهمیت ایمنی ساختمان‌ها در برابر حوادث طبیعی، مالکان واحدهای مسکونی فرسوده در روستاها می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای مقاوم‌سازی و نوسازی خانه‌های خود استفاده کنند تا علاوه بر ارتقای کیفیت سکونت، میزان آسیب‌پذیری این واحدها در برابر حوادث احتمالی کاهش یابد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به اجرای طرح‌های مسکن محرومان در استان همدان گفت: همدان در حوزه تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و محرومان از استان‌های پیشرو به شمار می‌رود و اقدامات مناسبی در این زمینه در حال انجام است.

خواجه‌دلویی با بیان اینکه رسالت اصلی بنیاد مسکن حمایت از محرومان و دهک‌های یک تا چهار درآمدی برای خانه‌دار شدن است، اظهار کرد: ساخت مسکن برای این گروه‌ها با استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه، منابع حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) و ظرفیت نهادهای حمایتی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن در کنار استفاده از منابع مالی پیش‌بینی‌شده، تلاش می‌کند با جلب مشارکت خیران و هم‌افزایی دستگاه‌های حمایتی، هزینه ساخت واحدهای مسکونی را کاهش دهد تا خانوارهایی که توان مالی محدودی دارند، بتوانند صاحب خانه شوند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به حمایت از مددجویان نهادهای حمایتی گفت: برای تامین مسکن مددجویان زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، منابع بلاعوض و تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شده است که این حمایت‌ها با توجه به شرایط و ضوابط طرح‌های مربوطه در ساخت واحدهای مسکونی به کار گرفته می‌شود.

خواجه‌دلویی درباره طرح ۷۵ واحدی خانه امید در روستای تفریجان نیز اظهار کرد: این طرح با هدف تامین مسکن برای محرومان در حال اجراست و زمین مورد نیاز آن با کمک خیران تامین شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح مراحل پایانی خود را می‌گذراند، افزود: تلاش می‌شود با تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، واحدهای مسکونی در زمان مناسب آماده بهره‌برداری و خانوارهای واجد شرایط از مزایای آن بهره‌مند شوند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور همچنین با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در همدان گفت: طرح کوی پرواز همدان از طرح‌های بزرگ و شاخص مسکن در کشور است که تکمیل آن می‌تواند نقش مهمی در تامین نیاز مسکن متقاضیان داشته باشد.

خواجه‌دلویی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی استاندار همدان، اظهار کرد: این طرح باید با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر پیش برود تا زمینه بهره‌مندی مردم از واحدهای مسکونی فراهم شود.

وی با تاکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد طرح‌های مسکن افزود: برگزاری منظم جلسات شورای مسکن استان همدان و پیگیری مسائل اجرایی این حوزه، زمینه هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و رفع موانع موجود را فراهم کرده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با بیان اینکه همدان در تامین مسکن محرومان و اقشار کم‌درآمد اقدامات قابل توجهی انجام داده است، بیان کرد: ادامه این روند و استفاده از ظرفیت خیران، نهادهای حمایتی و منابع تسهیلاتی می‌تواند به تسریع اجرای طرح ها و افزایش دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به مسکن مناسب کمک کند.

خانه امید تفریجان؛ طرحی برای خانه‌دار شدن محرومان

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان نیز با تشریح جزئیات طرح ۷۵ واحدی خانه امید در روستای تفریجان گفت: این طرح با هدف تامین مسکن برای محرومان و با مشارکت بنیاد مسکن، نهادهای حمایتی و خیران در حال اجراست و تلاش شده با مدیریت هزینه‌ها و هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود، واحدها با کمترین هزینه ممکن ساخته شوند.

مسعود رضایی اظهار کرد: طرح خانه امید از پیشرفت مناسبی برخوردار است و برای تکمیل آن، منابع مالی و کمک‌های نهادهای مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا امکان خانه‌دار شدن خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی فراهم شود.

وی با اشاره به شیوه تامین منابع مالی این طرح افزود: تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی، منابع حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره)، کمک کمیته امداد امام خمینی (ره) و مشارکت خیران از جمله منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان ادامه داد: بر اساس سازوکار مالی پیش‌بینی‌شده برای طرح، از محل حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) حدود ۲۵۰ میلیون تومان، از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) ۵۰۰ میلیون تومان و از محل کمک‌های بلاعوض نیز ۱۰۰ میلیون تومان برای هر واحد در نظر گرفته شده است.

رضایی با بیان اینکه دارالایتام نیز در اجرای این طرح مشارکت دارد، اظهار کرد: بخشی از مصالح مورد نیاز ساختمان‌ها با کمک خیران تامین شده است؛ به‌گونه‌ای که سنگ نمای ساختمان‌ها از سوی خیران اهدا شده و ۹۶ تن میلگرد نیز با مشارکت دارالایتام در اختیار پروژه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت خیران و نهادهای حمایتی موجب شده است بخش مهمی از هزینه‌های اجرای طرح از محل کمک‌های غیرمتقاضیان تامین شود و فشار مالی کمتری به خانوارهای هدف وارد شود.

ساخت واحدهای مسکونی با متراژ مناسب و هزینه کنترل‌شده

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان درباره مشخصات فنی طرح خانه امید گفت: این طرح در قالب ساختمان‌های سه‌طبقه اجرا می‌شود و هر ساختمان شامل سه واحد مسکونی است.

رضایی همچنین افزود: مساحت بیشتر واحدهای مسکونی این طرح حدود ۶۵ مترمربع است و واحدهای طبقه سوم با توجه به نقشه طراحی‌شده، حدود ۷۲ مترمربع مساحت و دو اتاق خواب دارند.

وی با اشاره به تلاش برای مدیریت هزینه‌های ساخت اظهار کرد: طراحی ساختمان‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خانوارهای هدف و به‌گونه‌ای انجام شده است که ضمن تامین نیازهای سکونتی، هزینه‌های ساخت نیز کنترل شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان ادامه داد: با توجه به مشخصات و تعداد طبقات ساختمان‌ها، در طراحی این مجموعه نیازی به نصب آسانسور پیش‌بینی نشده است که این موضوع نیز در مدیریت هزینه‌های ساخت و نگهداری ساختمان‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

رضایی با بیان اینکه تاکنون هیچ آورده‌ای از متقاضیان این طرح دریافت نشده است،گفت: تمامی متقاضیان خانه امید از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و دارالایتام هستند و هدف این است که با استفاده از منابع حمایتی و کمک‌های خیران، امکان خانه‌دار شدن این افراد بدون تحمیل هزینه‌های سنگین فراهم شود.

وی افزود: با وجود پیشرفت مناسب عملیات اجرایی، تکمیل طرح همچنان به تامین منابع مالی نیاز دارد و برآورد می‌شود حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای اتمام بخش‌های باقی‌مانده و آماده‌سازی نهایی واحدها مورد نیاز باشد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان اظهار کرد: تامین این اعتبار و تداوم مشارکت نهادهای حمایتی و خیران می‌تواند روند تکمیل طرح را سرعت ببخشد و زمینه تحویل واحدها به خانوارهای واجد شرایط را فراهم کند.