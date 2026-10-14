باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - علت سردی پا‌ها صرفاً فقدان عایق حرارتی نیست؛ بلکه بدن برای حفظ گرما جهت اندام‌های داخلی، جریان خون به سمت پوست و اندام‌های انتهایی (دست و پا) را کاهش می‌دهد. در نتیجه، رگ‌های خونی در پا‌ها و دست‌ها منقبض شده و باعث می‌شوند این نواحی به سرعت سرد شوند. علاوه بر این، اگر فرد فعالیت بدنی نداشته باشد، عضلات او گرمای کمتری تولید می‌کنند.

عایق حرارتی تنها زمانی مؤثر است که مانع جریان خون نشود و با تحرک، خشک نگه داشتن پا و عدم وجود بیماری‌های زمینه‌ای همراه باشد.

همچنین، جوراب یا کفش تنگ می‌تواند به پا‌ها فشار وارد کند؛ در چنین مواردی، پوشیدن یک لایه لباس اضافی کمکی نمی‌کند و حتی ممکن است وضعیت را بدتر کند. خشک نگه داشتن پا‌ها نیز حیاتی است، زیرا تعریق باعث مرطوب شدن جوراب‌ها و در نتیجه از دست رفتن خاصیت حفظ گرمای آنها می‌شود.

کفش‌ها باید گشاد، متناسب با سایز پا و بدون ایجاد فشار باشند. جوراب‌ها باید از جنس پشم یا مواد حرارتی مخصوص بوده و تنگ نباشند. خشک نگه داشتن پا‌ها نیز اهمیت دارد.

اگر فردی تنها هنگام حضور در فضای باز یا اتاق سرد دچار سردی پا شود و با رفتن به محیطی گرم‌تر، گرما ظرف ۱۰ تا ۳۰ دقیقه به پا‌ها بازگردد، این وضعیت معمولاً طبیعی تلقی می‌شود. با این حال، علائمی مانند احساس مداوم سرما حتی در هوای گرم به همراه بی‌حسی، گزگز، تورم، تغییر رنگ پوست، درد پا هنگام راه رفتن و زخم‌هایی که به خوبی بهبود نمی‌یابند، نگران‌کننده هستند.

احساس مداوم سرما ممکن است با کم‌خونی، کم‌کاری تیروئید، دیابت یا اختلالات عروقی و عصبی مرتبط باشد. احساس سرما (لرز) همراه با ضعف و افزایش وزن، نیازمند بررسی تیروئید است، در حالی که رنگ‌پریدگی صورت و تنگی نفس، لزوم بررسی احتمال کم‌خونی را ایجاب می‌کند.

در صورت عدم وجود علائم هشداردهنده، می‌توان از کفش‌های گشاد استفاده کرد، پا‌ها را خشک نگه داشت و فعالیت بدنی را افزایش داد. او می‌افزاید: «حمام کردن در آب ولرم و نه داغ به گرم شدن بدن کمک می‌کند. مصرف الکل به هیچ وجه روشی مؤثر برای گرم ماندن نیست؛ زیرا اگرچه با گشاد کردن رگ‌های خونی احساس گرما ایجاد می‌کند، اما در واقع باعث افزایش اتلاف گرمای بدن می‌شود. فرد می‌تواند ابتدا با یک پزشک عمومی مشورت کند و در صورت لزوم، به متخصص عروق، متخصص غدد یا متخصص مغز و اعصاب مراجعه نماید.»

منبع: gazeta.ru