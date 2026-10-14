باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات سعودی ادعا کردند که در پی سقوط ترکش‌های ناشی از رهگیری موشک تاکنون چهار نفر در ریاض زخمی شدند. هم‌زمان، در پی هدف قرار گرفتن یک ساختمان اداری شرکت آرامکو در شهر ظهران، آتش‌سوزی رخ داد.

دفاع مدنی عربستان شامگاه سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که بر اثر سقوط ترکش‌های ناشی از رهگیری دو موشک کروز شلیک‌شده از سوی یمن در شهر ریاض چند نفر زخمی شدند. این حادثه همچنین خسارت‌های مادی به ۱۵ خانه مسکونی وارد کرد.

دفاع مدنی عربستان بامداد چهارشنبه از فعال شدن هشدار سامانه آژیر هشدار زودهنگام در استان الخرج خبر داد و پس از آن، پایان وضعیت خطر را اعلام کرد.

هم‌زمان، یک منبع مسئول در وزارت انرژی عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که شامگاه سه‌شنبه، یکی از ساختمان‌های اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر ظهران، واقع در منطقه شرقی این کشور، هدف حمله قرار گرفت و آتش‌سوزی در آن رخ داد.

این مقام سعودی ادعا کرد که نیرو‌های مسئول رسیدگی به حادثه را آغاز کرده‌اند و این حمله هیچ تلفات جانی یا مجروحی در پی نداشته است.

منبع: الجزیره