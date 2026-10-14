باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی درباره برنامه‌های آتی مربوط به تیم ملی عنوان کرد: امور مربوط به تیم ملی در ساختمان پک مرکز ملی فوتبال آغاز شده است. برنامه‌های عملیاتی مربوطه به صورت ماه به ماه تنظیم شده و در سرفصل‌های منظم به انجام خواهد رسید.

وی ادامه داد: تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا با توان مضاعفی آماده خواهد شد و عملکرد تیم ملی در این تورنمنت از جام جهانی و جام ملت‌های قبلی بهتر خواهد بود. تیم ملی به مسئولیت ویژه خود برای این مسابقات آگاه است و برای حضور در جام ملت‌ها لحظه شماری می‌کنیم.

قلعه‌نویی افزود: در نشست هیات رئیسه محترم فدراسیون، گزارش های فنی را ارائه کردم. حتما حتما حضور در هر مسابقه‌ای به ویژه اگر رقابت ملی باشد برای امیرقلعه نویی فقط با کسب موفقیت و شادی دل مردم معنا پیدا می‌کند و برای این بازی ها هم همین موضوع صدق می‌کند. از هیات رئیسه محترم فدراسیون هم تشکر می‌کنم که در رویکردهای خود در جلسه همین نگاه را دنبال کردند که نشان دهنده درایت رئیس و هیات رئیسه است که فشار را از روی تیم برداشتند اما اعضا تیم ملی با همه توان برای رسیدن به موفقیت تلاش خواهند کرد.

سرمربی تیم ملی تاکید کرد: تیم ملی خانه ۹۰ میلیون ایرانی است و دعای خیر مردم ان‌شاءالله همراه این تیم خواهد بود‌‌. یقین دارم کیفیت تیم ملی در جام ملت‌های آسیا از مسابقات قبلی بالاتر خواهد بود.

منبع:فدراسیون فوتبال