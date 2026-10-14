باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یانگ لی‌وی، نخستین فضانورد چین، در کنفرانسی با موضوع فضانوردی در آنتالیا اعلام کرد که ایستگاه فضایی چین به یک پلتفرم علمی بین‌المللی برای دانشمندان سراسر جهان تبدیل خواهد شد.

قرار است در نیمه دوم سال جاری، نخستین تبعه خارجی در این ایستگاه حضور یابد. یکی از دو نامزد پاکستانی که هم‌اکنون در کنار همتایان چینی خود در حال گذراندن دوره آموزشی هستند، به عنوان متخصص تجهیزات علمی برای انجام مأموریتی کوتاه به فضا خواهد رفت. چین همچنین از سایر کشور‌ها دعوت می‌کند تا در تأسیس «ایستگاه بین‌المللی تحقیقات ماه» (ILRS) مشارکت کنند.

روسیه یکی از بانیان مشترک این پروژه است و از سال ۲۰۲۱ در آن مشارکت داشته است. آژانس فضایی روسیه (روس‌کاسموس) و اداره ملی فضایی چین برای همکاری به توافق رسیدند و روسیه در سال ۲۰۲۴، توافق‌نامه بین‌دولتی مربوطه را تصویب کرد. برنامه‌هایی برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای روسی در ماه تا سال ۲۰۳۶ جهت تأمین انرژی زیرساخت‌های این پایگاهِ آینده در دست اجراست.

ایستگاه ماهِ چین که رسماً با نام «ایستگاه بین‌المللی تحقیقات ماه» (ILRS) شناخته می‌شود یک پروژه علمی بزرگ و تحت رهبری چین با مشارکت بین‌المللی است که هدف آن ایجاد یک مرکز تحقیقاتی دائمی در سطح و مدار ماه می‌باشد.

اهداف و مقاصد علمی

این ایستگاه یک مرکز جامع آزمایش‌های علمی است که قابلیت‌های رصد، اکتشاف، آزمایش‌های علمی و بهره‌برداری از منابع موجود در محل (in-situ) را در خود تلفیق می‌کند. اهداف علمی اصلی آن عبارتند از:

زمین‌شناسی ماه.

رصد نجومی از سطح ماه؛ پایش محیط فضایی سامانه خورشید-زمین-ماه.

انجام آزمایش‌های علوم پایه در سطح ماه.

بهره‌برداری از منابع ماه در محل.

جدول زمانی و مراحل

ساخت این ایستگاه در دو مرحله برنامه‌ریزی شده است:

مرحله اول (مدل پایه): تکمیل ساخت تا سال ۲۰۳۵ در منطقه قطب جنوب ماه. مأموریت‌های «چانگ‌ای-۷» (Chang'e-۷) و «چانگ‌ای-۸» (Chang'e-۸) بخشی از این مدل پایه خواهند بود. فاز دوم (مدل توسعه‌یافته): توسعه و تکمیل ایستگاه تا سال ۲۰۴۵ و تبدیل آن به تأسیساتی با کارکرد کامل که قادر به انجام تحقیقات جامع و توسعه منابع باشد.

مشارکت بین‌المللی

این پروژه پذیرای مشارکت جهانی است. تا آوریل ۲۰۲۵، ۱۷ کشور و سازمان بین‌المللی به همراه بیش از ۵۰ مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی به این طرح پیوسته‌اند. از جمله شرکای شاخص می‌توان به روسیه اشاره کرد که از سال ۲۰۲۱ در این پروژه مشارکت داشته است؛ چین نیز قصد دارد ۵۰ کشور، ۵۰۰ مؤسسه تحقیقاتی و ۵۰۰۰ دانشمند را برای مشارکت در این پروژه جذب کند.

قابلیت‌های مورد انتظار

پس از تکمیل، این ایستگاه از قابلیت‌هایی از جمله موارد زیر برخوردار خواهد بود:

حمل‌ونقل میان زمین و ماه.

تولید انرژی.

کنترل، ارتباطات و ناوبری متمرکز.

انجام تحقیقات علمی بر روی سطح ماه با پشتیبانی از سوی زمین.

این ایستگاه برای عملکرد خودمختار (مستقل) در بلندمدت و حضور کوتاه‌مدت انسان طراحی شده و قابلیت توسعه و نگهداری دارد.

منبع: Naukatv.ru