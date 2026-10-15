باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - در تقویم ملی کشورمان روز میلاد با سعادت حضرت زینب (س) به پاس قدردانی از زحمات پرستاران ایثارگر به روز پرستار نامگذاری شده است.

پرستاران با مسائل مختلفی مانند کمبود دریافتی، فشار کاری بالا و حتی کمبود نیرو نسبت به تعداد تخت و بیمار روبه رو هستند و هرچند برنامه ریزی‌های خوبی در این خصوص شده، اما کافی نیست.

آمار‌ها نشان می‌دهد که به دلیل شلوغی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، کار پرستاران سخت و طاقت فرسا است و از طرفی دیگر میزان دریافتی پرستاران در برابر زحمات زیادشان کم است.

در خصوص چالش های پیش روی پرستاران، هومن شهسواری رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برخی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه و حتی پرستاران شاغل در شهر‌های بزرگ به دلیل هزینه‌ها و مسائل اقتصادی متقاضی جابه‌جایی و انتقال به شهر‌های کوچک‌تر هستند.

شهسواری تاکید کرد: اکنون میزان پرداختی‌های پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی تهران به موقع است، اما مسائل اقتصادی و هزبنه‌های مختلف بر زندگی پرستاران تاثیر گذاشته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر با کمبود جذب داوطلب جهت کار در بیمارستان‌ها به خصوص در شهر‌های بزرگ و مراکز استان‌ها مواجه هستیم؛ میزان دریافتی‌ها رشد پیدا کرده است، اما با توجه به تورم و هزینه‌ها گلایه‌ها از درآمد کم پرستاران وجود دارد.

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران تمرکز خود را بر تربیت دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی گذاشته است و میزان پذیرش دانشجوی پرستاری در مقطع تحصیلات تکمیلی پذیرش در سال جاری کمتر شده است.

مجوز جذب ۳۰ هزار نفر در وزارت بهداشت

در همین راستا عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با پیگیری سازمان‌های ذیربط، مجوز جذب ۳۰ هزار نفر در وزارت بهداشت طی ماه‌های آینده اعطا خواهد شد؛ بر اساس عرف، نیمی از این آمار یعنی در حدود ۱۵۰۰۰ نفر مربوط به جذب پرستار است.

به گفته وی، اکنون تمام مراکز درمانی دولتی، خصوصی و خیریه و همچنین بیمارستان عمومی تحت پوشش طرح (پرستار پیگیر) قرار گرفته‌اند.

عبادی تاکید کرد: دستورالعمل طرح پرستاری در منزل اعلام و ابلاغ شده است و این موضوع پیش زمینه پوشش بیمه‌ای هوم کر است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: نسخه دوم باز‌توزیع تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری سال گذشته ابلاغ شده است.

سامانه اطلاع رسانی صلاحیت پرستاران راه اندازی شده است

همچنین، احمد نجاتیان رئیس سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه پرستاران دریافتی‌های اسفند سال گذشته را دریافت می‌کنند و هنوز تعرفه‌شان افزایش نیافته است، تصریح کرد: سامانه اطلاع رسانی صلاحیت پرستاران راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: امسال میزان تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۶۷ درصد افزایش یافته، اما مبلغ آن بسیار کم است. اکنون ۳۸ خدمت پرستاری در سامانه استاندارد کشور به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان پرستاری کشور بیان کرد: خدمات سلامت در جنگ تحمیلی اخیر متوقف نشده است. در جنگ تحمیلی اول ۵۰۰ پرستار شهید شده‌اند و در دو جنگ اخیر نیز حدود ۲۴ پرستار به مقام شهادت رسیده‌اند.

وی ادامه داد: نظام هماهنگ پرداخت به خوبی اجرا نمی‌شود و بیشتر ناهماهنگ است. در برنامه هفتم موضوع فوق العاده خاص آورده شده است و در همین خصوص سازمان نظام پرستاری پیشنهاد‌های خود را ارسال کرده است.

کمبود تعداد پرستار نسبت به تخت بیمارستانی

فاطمه جعفری مدیر پرستاری مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این مرکز طبی ۴۲۰ پرستار و ۷۸ کمک بهیار فعالیت می‌کنند؛ به طور کلی بیمارستان دارای ۵۷۸ کادر پیراپزشکی اعم از هوشبری، مانا، پرستار و کمک بهیار است.

به گفته وی در حال حاضر در بخش‌های عمومی مرکز طبی کودکان تعداد پرستار به تخت حدود یک به هشت و در بخش‌های مراقبت‌های ویژه این آمار به یک به ۳ می‌رسد.

وی تصریح کرد: مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران دچار کمبود ۴۰ نیروی پرستار است.

جعفری تاکید کرد: کار پرستاری سختی خاص خودش را دارد و سختی شغل پرستاری برای بیمارستان‌های کودکان بیشتر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در مرکز طبی کودکان ۳۶۰ تخت فعال هستند که از مراجعه کنندگان پذیرش می‌شود.