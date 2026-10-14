باشگاه خبرنگاران جوان - برزین ضرغامی شامگاه سه‌شنبه در آیین آغاز به کار دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد نمد، فرش، گلیم، جاجیم و قفل‌سازی را از مهم‌ترین صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی چهارمحال و بختیاری برشمرد و بر ضرورت حمایت از این ظرفیت‌ها تاکید کرد.

وی با اشاره به خرید تولیدات صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی دارای روایت در کشور‌های خارجی افزود: نمد از مهم‌ترین صنایع‌دستی دارای روایت در ایران است که می‌تواند به بازار‌های جهانی عرضه شود.

معاون صنایع دستی هنر‌های سنتی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معیشت و اقتصاد مبتنی بر دامداری، اقلیم، ارتفاع و شرایط آب و هوایی را از عوامل موثر در رونق نمد چهارمحال و بختیاری به‌ویژه شهرکرد دانست و افزود: حمایت از فعالیت‌های خلاقانه در حوزه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به نقش رویداد‌های تخصصی در توسعه صنایع‌دستی اظهار کرد: تکمیل زنجیره ارزش نمد شهرکرد با بهبود فرایند تولید، توسعه بازاریابی و تقویت فروش می‌تواند به رونق این هنرصنعت و گسترش بازار محصولات نمدی کمک کند.

ضرغامی با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش نمد شهرکرد اظهار کرد: راه‌اندازی و تکمیل این زنجیره باید در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری قرار گیرد و به‌عنوان یکی از دستاورد‌های جشنواره ملی نمد دنبال شود.

وی، نمد را روایت‌گر فرهنگ شهرکرد، چهارمحال و بختیاری و کشور دانست و افزود: درچارچوب سند زنجیره ارزش صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی، بهبود فرایند تولید، به‌روزرسانی محصولات، توسعه بازاریابی و فروش و بهره‌گیری از اقتصاد دیجیتال دنبال می‌شود تا زمینه رونق بیشتر این هنر صنعت فراهم شود.

ضرغامی، برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی را از راهکار‌های توسعه بازار نمد شهرکرد دانست و افزود: در فصل‌های مختلف سال باید رویداد‌های تخصصی این حوزه برگزار شود تا اقتصاد این هنرصنعت رونق بیشتری پیدا کند.

وی بروزرسانی صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی را ضروری دانست و افزود: باید از ایده‌های نوآورانه جوانان چهارمحال و بختیاری در زمینه تولید محصولات نمدی حمایت شود تا محصولات متنوع‌تر و متناسب با نیاز بازار عرضه شوند.

منبع: خبرگزاری ایرنا