مدیرعامل آبفای استان گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با شهرداری امضا شد، چاه‌هایی که امکان استفاده از آنها برای تأمین آب شرب وجود داشت، در اختیار ما قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - علیرضا جزءقاسمی، مدیرعامل آبفای استان تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با شهرداری امضا شد، چاه‌هایی که امکان استفاده از آنها برای تأمین آب شرب وجود داشت، در اختیار ما قرار گرفت و ما نیز در هر نقطه‌ای که شهرداری درخواست کرد، آب بازیافتی و پساب را برای آبیاری فضای سبز تأمین کردیم.

 او در پاسخ به این پرسش در خصوص تعداد چاه‌ها بیان کرد: در کل صحبت از ۵۳ حلقه چاه بود، اما در این مرحله با توجه به دبی و کیفیت چاه‌ها، از حدود ۱۲ حلقه چاه استفاده کردیم.

پیش از این مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران با تأکید بر واگذاری کامل ۵۳ حلقه چاه شهرداری به شرکت آب و فاضلاب استان تهران، گفته بود: در مقابل این واگذاری، شهرداری تهران مجوز بهره‌برداری و انتقال پساب ۸ تصفیه‌خانه را برای آبیاری فضای سبز پایتخت دریافت کرده است.

برچسب ها: چاه اب ، ابفای کشور ، شهرداری تهران ، وزارت نیرو
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