معاون دادستان و مسئولان وزارت بهداشت در شیراز با هشدار نسبت به برخورد قاطع با متخلفان مصرف فاضلاب خام، دستوراتی برای حفاظت از کانال‌های انتقال پساب صادر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  نشست تخصصی و راهبردی بررسی امکان بهره‌گیری از آب بازیافتی (پساب) در بخش کشاورزی و آبیاری فضای سبز با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی موجود، روز گذشته با حضور مدیران ارشد کشوری و استانی در تالار زنده‌یاد نمازی شرکت آب و فاضلاب شیراز برگزار شد.

این نشست کلیدی با حضور سید مرتضی احتشامی، مدیرکل دفتر نظارت بر بهره‌برداری تأسیسات فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور؛ ایوب بیکی، رئیس اداره آب و فاضلاب دفتر سلامت محیط و کار وزارت بهداشت؛ معاون دادستان شیراز و نمایندگان ارشد دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و علمی از جمله فرمانداری، شهرداری، حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت‌های آبفای شیراز و استان فارس تشکیل شد.

الزامات قانونی و ضمانت‌اجرا‌های برنامه هفتم توسعه

در این نشست، با اشاره به بحران کم‌آبی و ضرورت مدیریت منابع آب، بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ آن، تصریح شد: استفاده مجاز از آب بازیافتیِ تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، مشروط به رعایت دقیق استاندارد‌های زیست‌محیطی و استاندارد ملی آبیاری (شماره ۲۱۸۷۶)، کاملاً بلامانع و قانونی است.

همچنین با تکیه بر احکام قانون برنامه هفتم توسعه به‌عنوان سند بالادستی کشور، بر «الزام قانونی استفاده از آب بازیافتی» و حتی «جرم‌انگاری عدم به‌کارگیری آن» در صنایع و بخش‌های مجاز تأکید شد؛ رویکردی که نشان‌دهنده تغییر نگاه مدیریت کلان کشور از دفع سنتی پساب به سمت بازچرخانی اقتصادی و پایدار آن است.

توسعه طرح‌های تحقیقاتی و ارتقای ایمنی مسیر‌های انتقال

انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با هدف پایش و بررسی علمی اثرات استفاده از پساب بر محصولات کشاورزی، با محوریت شرکت آب و فاضلاب شیراز و همکاری نهاد‌های علمی و نظارتی همچون شبکه بهداشت، محیط زیست، جهاد کشاورزی و دانشگاه شیراز از دیگر مصوبات مهم این نشست بود.

افزون بر این، با توجه به اهمیت صمت و سلامت جریان انتقال آب بازیافتی، مقرر شد نشستی تخصصی با حضور نماینده دادستان شیراز پیرامون وضعیت کانال انتقال آب بازیافتی تصفیه‌خانه فاضلاب شیراز برگزار شود.

در این نشست بر لزوم اتخاذ تمهیدات بازدارنده برای جلوگیری از آلودگی ثانویه کانال توسط تانکر‌های حمل سپتاژ (لجن‌کش) صنعتی و انسانی تأکید شد. شرکت آب و فاضلاب شیراز و واحد‌های حفاظت از کانال موظف شدند با وجود مجزا بودن مسیر انتقال، اقدامات پیشگیرانه مضاعفی را جهت ممانعت از هرگونه اختلاط احتمالی پساب با آب بازیافتی به اجرا بگذارند.

خط قرمز وزارت بهداشت: ممنوعیت مطلق فاضلاب خام و تأمین مالی پروژه‌ها

در بخش پایانی این نشست، مسئولان ارشد وزارت بهداشت و دستگاه قضایی بار دیگر بر ممنوعیت مطلق استفاده از فاضلاب خام در هرگونه فعالیت کشاورزی تأکید کرده و هشدار دادند که با متخلفان این حوزه برخورد‌های قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.

از سوی دیگر، برای تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها، شرکت آب و فاضلاب شیراز مکلف شد با استفاده از ابزار‌های نوین تأمین مالی نظیر فروش پساب، قرارداد‌های بیع متقابل، اعتبارات عمومی دولتی و بهره‌گیری از تسهیلات ماده ۵۶، طرح‌های نیمه‌تمام جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب را توسعه داده و تکمیل نماید تا سهم شیراز در بازچرخانی آب و صیانت از منابع سفره‌های زیرزمینی به حداکثر برسد.

منبع: آبفای شیراز

برچسب ها: خط قرمز ، دستگاه قضا ، وزارت بهداشت ، فاضلاب خام ، شیراز
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