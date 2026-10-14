باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیاوش بدری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس میزان پیشرفت فیزیکی پروژه خط آبرسانی به خرامه از سد درودزن را ۶۲ درصد اعلام و اضافه کرد: عملیات اجرایی این طرح ملی، همچنان با قوت ادامه دارد.

او با اشاره به بازدید غلامرضا توکل، رئیس مجمع نمایندگان فارس و نماینده مردم کوار، خرامه و سروستان و جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از طرح خط آبرسانی به خرامه، گفت: این پروژه سال ۱۴۰۴ با انجام مقدمات قانونی و تجهیز کارگاه آغاز شده و با وجود همه مشکلات و تنگناها، همچنان فعال است.

بدری ضمن تاکید براینکه علی‌رغم شرایط خاص حاکم بر کشور، هیچ یک از پروژه‌های آب منطقه‌ای فارس، متوقف نشده است، گفت: فاز اول این طرح ملی و اولویت‌دار، شامل خط لوله‌ای به طول ۱۰ کیلومتر بوده که با استفاده از لوله‌های جی‌آرپی ۸۰۰ میلی‌متر، اجرایی شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای فارس، ضمن ابراز امیدواری نسبت به اتمام فاز یک این طرح طی ۲ ماه آینده، اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز فاز اول از محل مولدسازی تامین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرح انتقال آب خرامه را در راستای آشنایی با موانع و تسهیل رفع مشکلات ارزیابی و ابراز امیدواری کرد: امیدوار هستیم که با حمایت نمایندگان مردم در مجلس، برای تامین اعتبار فاز دوم این طرح بتوانیم از ظرفیت ماده ۵۶ یا تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها و بخش خصوصی استفاده کنیم.

بدری با تاکید براینکه طرح آبرسانی به شهر خرامه و روستا‌های مسیر، با قوت تداوم دارد، ضرورت آبرسانی به روستا‌های هدف شهرستان زرقان و بخش رحمت‌آباد با اجرای فاز اول این طرح و تکمیل عملیات انتقال آب به روستا‌های بخش کربال و خرامه، را یادآور شد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای فارس نیز با اشاره به بازدید قادری نماینده مردم شیراز و زرقان و توکل نماینده مردم شهرستان‌های کوار، سروستان و خرامه از این طرح، گفت: این بازدید‌ها با هدف اطلاع نمایندگان محترم مردم در مجلس از موانع و مشکلات اعتباری و امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود انجام شده است.

محمد رحیمی با یادآوری اینکه فاز یک طرح آبرسانی به خرامه با قوت در حال انجام است، گفت: همزمان با شروع عملیات احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک، بخشی از مسیر باقی‌مانده فاز اول این طرح ملی و اولویت‌دار، به طول ۱۰ کیلومتر شروع شد.

رحیمی خاطرنشان کرد: پیمانکار مربوطه طی مدت یک هفته، ضمن تجهیز کارگاه، ۶۰۰۰ متر لوله تولید و به کارگاه حمل کرده و ۸۰۰ متر از مسیر هم لوله‌گذاری انجام شده است.

منبع: آب منطقه‌ای فارس