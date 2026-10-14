احتمال بارش در همدان از اواخر هفته آینده/ کشاورزان برداشت محصولات را مدیریت کنند

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن باقری‌شکیب اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، آسمان استان همدان تا اواخر هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش موقت ابر و وزش معمول باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر روز یکشنبه هفته آینده، با افزایش ابر، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در ارتفاعات و مناطق شمالی استان وجود دارد و از نظر دمایی نیز تا اواسط هفته آینده تغییرات محسوسی نخواهیم داشت.

این کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: روز گذشته بیشینه دما در ایستگاه‌های اسدآباد و قهاوند به ۲۸ درجه سانتی‌گراد رسید و صبح امروز، چهارشنبه ۲۲ مهر، کمینه دما با هشت درجه سانتی‌گراد از رزن گزارش شد.

باقری‌شکیب ادامه داد: دمای هوای همدان نیز در گرم‌ترین ساعات به ۲۷ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۱۱ درجه سانتی‌گراد رسید. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌ها، از اواخر هفته آینده بارش‌هایی در سطح استان خواهیم داشت.

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی به بهره‌برداران همدان

با توجه به احتمال وقوع بارندگی از ۲۷ مهرماه به بعد و تداوم احتمالی آن، در توصیه‌های هواشناسی کشاورزی استان همدان بر مدیریت زمان کشت و برداشت محصولات تأکید شده است.

بر این اساس، به کشاورزان توصیه می‌شود کشت غلات شامل گندم و جو آبی و دیم را با توجه به شرایط مزرعه و وضعیت زمین مدیریت کنند و در صورت امکان، کشت را به روزهای نزدیک‌تر به ۲۷ مهرماه موکول کنند. همچنین در اراضی آبی، در صورت انجام کشت، باید از آبیاری زودهنگام خودداری شود.

در مزارع سیب‌زمینی نیز لازم است با توجه به شرایط جوی پیش‌رو و پیش‌بینی‌های هفتگی هواشناسی، آبیاری متوقف و رطوبت خاک برای آغاز برداشت محصول تنظیم شود. تنظیم برنامه آبیاری مزارع سیب‌زمینی و چغندرقند با هدف فراهم کردن شرایط مناسب رطوبتی برای برداشت و با در نظر گرفتن احتمال بارش‌های پراکنده روزهای آینده، از دیگر توصیه‌های ارائه‌شده است.

همچنین به بهره‌برداران توصیه شده است تمهیدات لازم را برای برداشت انگور و تهیه کشمش در فضای باز، جمع‌آوری محصولات یونجه و لوبیا و حفاظت از محصولات برداشت‌شده در فضای باز در برابر بارندگی‌های احتمالی اتخاذ کنند.

بر اساس این توصیه‌ها، ذرت‌کاران استان نیز با توجه به روند کاهش دمای هوا، برداشت محصول خود را تا پیش از ۲۷ مهرماه انجام دهند.