باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اف‌بی‌آی یک مهندس سعودی شاغل در «اوپن‌ای‌آی»، شرکت هوش مصنوعی، را بازداشت کرده است. این مهندس متهم است که با جاسازی دستگاه‌های ضبط مخفی در اتاق‌های جلسات ویژه مدیران ارشد شرکت، قصد شنود نشست‌های محرمانه را داشته است.

روزنامه «کالیفرنیا پست» گزارش داد که عبدالرحمن الفوزان، ۳۵ ساله و تبعه عربستان سعودی، از زمان بازداشت در روز جمعه در بازداشت فدرال آمریکا به سر می‌برد.

بر اساس شکایت کیفری، شرکت اوپن‌ای‌آی دستگاهی برای ضبط مخفیانه صدا کشف کرده که از طریق درگاه «یو‌اس‌بی» به پشت یک تلویزیون در یکی از اتاق‌های جلسات متصل شده بود. این دستگاه برای پنهان ماندن، در دستمال توالت پیچیده شده بود.

این روزنامه نوشت که در یکی از تصاویر موجود در اسناد دادگاه، جسمی دیده می‌شود که به شکلی غیرمعمول پشت تلویزیون قرار گرفته است. تصویر دیگری نیز دستگاه مشکوک را نشان می‌دهد که نشان تجاری شرکت «سید استودیو» (Seeed Studio) روی آن دیده می‌شود؛ شرکتی که ظاهرا محصولاتی برای ضبط صدا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی عرضه می‌کند.

به نوشته این روزنامه، اتاق جلسه موردنظر ظاهرا برای برگزاری نشست‌های سطح بالایی استفاده می‌شد که در آنها درباره برنامه‌های محرمانه شرکت، از جمله تحقیقات اختصاصی، توانمندی‌های فنی، روابط با نهاد‌های دولتی و دیگر موضوعات حساس بحث می‌شد.

منبع: عربی ۲۱