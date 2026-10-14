هر هفته کتابی با موضوع مختلف به مردم استان چهارمحال و بختیاری معرفی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - کتاب شکارچی برف با مشارکت ۱۳ نویسنده به رشته تحریر درآمده و توسط فرهاد خاکیان دهکردی گردآوری شده است.

این مجموعه، روایت‌هایی نه چندان آشنا از دل روزمرگی و مرگ و همچنین از لبه‌ی تاریک زندگی است. این داستان‌ها در کارگاه نویسندگی اتاق آبی ساخته و پرداخته شده‌اند و قصد دارند تا مسائلی را به‌صورت استعاری به ما در دل روزمرگی یادآوری کنند.

داستان‌های این نسل تازه به‌عنوان سومین محصول یک کارگاه داستان‌نویسی به نام اتاق آبی تحت سرپرستی فرهاد خاکیان دهکردی منتشر شده است.

تلاش شده تا آنچه از دل این اتاق بیرون آمده، چیزی بیشتر از یک تمرین ادبی باشد و می‌توان آن را حاصل جسارت‌هایی دانست که در دل نماد و نشانه و استعاره پنهان شده‌اند.

در دل بیشتر داستان‌ها، مرگ حضور پررنگی دارد. اما این مرگ به اشکال متفاوت فرصتی برای مکاشفه به شخصیت‌های داستان می‌دهد. شخصیت‌ها در مواجهه با مرگ، روزمرگی و ترس‌های درونی‌شان به نقطه‌های خاصی می‌رسند و خواننده را هم با خود همراه می‌کنند.

داستان‌های کتاب شکارچی برف کوتاه و زبانشان استعاری است. در داستان‌ها نباید انتظار دریافت پیام را به‌صورت واضح داشته باشید یا در انتظار داستانی سرراست باشید، چراکه استعاره و فضای وهم‌آلود یکی از ویژگی‌های مشترک آن‌هاست. شما در هر یک از این داستان‌ها به نوعی باید به جست‌وجوی معنا بروید.

اسد نوربخش، رها کیمی‌سامانی، مریم فیاضی بروچی، شقایق شاهینی، مهسا عبدالهی، فرشته کیانی نویسندگان این کتاب هستند.