معاون امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش از آمادگی کامل نیروهای اجرایی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی در این جزیره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حاکمی ،در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت بارش‌ها اظهار کرد: تمهیدات مدیریت شهری برای شرایط بارندگی شدید در نظر گرفته شده است، اما با توجه به فرسودگی حدود ۱۲ تا ۱۳ کیلومتر از شبکه فاضلاب کیش، احتمال بروز آسیب در برخی نقاط وجود دارد؛ ازاین‌رو آماده‌سازی تجهیزات و اتخاذ تدابیر لازم در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت مالکان املاک خصوصی در اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: بررسی مسیرهای خروج آب در این محدوده‌ها پیش از آغاز بارندگی، به‌ویژه برای املاکی که مالکان آن‌ها در جزیره حضور ندارند، به مدیریت بهتر روان‌آب‌ها کمک می‌کند. حاکمی با اشاره به تجربه بارندگی‌های گذشته و ثبت بیش از ۹۰۰ تماس مرتبط با آب‌گرفتگی، بر ضرورت بررسی کف‌شورها، راه‌آب‌ها و مسیرهای خروج آب در پشت‌بام، حیاط و پارکینگ توسط شهروندان تأکید کرد.

معاون امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش در پایان از کیشوندان خواست ضمن خودداری از ترددهای غیرضروری و دقت در محل پارک خودروها، در صورت مشاهده کانال‌ها و دریچه‌های نیازمند پاکسازی، موضوع را از طریق سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کنند تا خسارت‌های احتمالی به حداقل برسد.

برچسب ها: منطقه آزادکیش ، امور شهری ، بارندگی‌
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