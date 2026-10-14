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 پیام کوبنده از یمن به ریاض؛ اگر حملات را متوقف نکنید، شما را به «عصر حجر بازمی‌گردانیم»! + فیلم

روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای یمنی، در مصاحبه با مجری آمریکایی با اشاره به مثلی درباره «خانه شیشه‌ای»، هشدار داد که یمن می‌تواند زیرساخت‌های نفتی عربستان و کل اقتصاد این کشور را ظرف چند ساعت یا چند روز از کار بیندازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین البخیتی روزنامه نگارو فعال رسانه‌ای یمنی در مصاحبه با مجری مطرح آمریکایی گفت: ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید اگر خانه‌ات شیشه‌ای است، به خانه همسایه‌ات سنگ پرتاب نکن. من معتقدم یمن ضربه بسیار سنگینی به عربستان وارد خواهد کرد.

او افزود: اگر یمن تصمیم بگیرد، می‌تواند تمام زیرساخت‌های نفتی عربستان و در نتیجه کل اقتصاد این کشور را ظرف چند ساعت یا چند روز از کار بیندازد. فکر می‌کنم عربستان باید میزبانی جام جهانی را نیز فراموش کند؛ اگر آن‌ها به حملات خود علیه یمن ادامه دهند، فکر نمی‌کنم دیگر فرصتی برای صرف هزینه در این مسابقات یا برگزاری آن در عربستان باقی بماند.

 

 

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
در کتابهای قدیم در مورد یمن و بیشترین تعداد از اصحاب امام زمان علیه السلام در زمان ظهور بیان شده.
الهم انصرالاسلام واهله واخذل الکفر واهله
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
غلی
۱۴:۱۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
سلام بر مقامت یمن ان شاءالله پیروزی نزدیک است...
۰
۴
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