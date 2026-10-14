باشگاه خبرنگاران جوان - حسین البخیتی روزنامه نگارو فعال رسانه‌ای یمنی در مصاحبه با مجری مطرح آمریکایی گفت: ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید اگر خانه‌ات شیشه‌ای است، به خانه همسایه‌ات سنگ پرتاب نکن. من معتقدم یمن ضربه بسیار سنگینی به عربستان وارد خواهد کرد.

او افزود: اگر یمن تصمیم بگیرد، می‌تواند تمام زیرساخت‌های نفتی عربستان و در نتیجه کل اقتصاد این کشور را ظرف چند ساعت یا چند روز از کار بیندازد. فکر می‌کنم عربستان باید میزبانی جام جهانی را نیز فراموش کند؛ اگر آن‌ها به حملات خود علیه یمن ادامه دهند، فکر نمی‌کنم دیگر فرصتی برای صرف هزینه در این مسابقات یا برگزاری آن در عربستان باقی بماند.