پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی خبر داد که پس از چند بار جواب منفی به خواستگاری، دختر ۲۳ ساله‌ای را با ضربات چاقو به قتل رسانده و از محل گریخته بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری متهم ۲۷ ساله‌ای خبر داد که به دلیل جواب منفی به خواستگاری، دختر ۲۳ ساله‌ای را در محدوده دولت‌آباد تهران به قتل رسانده بود.

در تاریخ ۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، وقوع یک فقره قتل عمد در محدوده دولت‌آباد تهران به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.

با حضور کارآگاهان در محل و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد مقتول، دختر ۲۳ ساله و کارمند یک فروشگاه زنجیره‌ای بوده که توسط جوانی ۲۷ ساله به قتل رسیده است.

بررسی‌ها نشان داد متهم از طریق خواهرش که با مقتول در یک فروشگاه زنجیره‌ای همکار بوده، با این دختر جوان آشنا شده و پس از چندین مرتبه خواستگاری و دریافت پاسخ منفی، تصمیم به قتل او گرفته است.

متهم روز حادثه به محل کار مقتول مراجعه کرده و به بهانه‌ای او را از فروشگاه خارج کرده است. وی سپس با وارد کردن چندین ضربه چاقو، دختر جوان را به قتل رسانده و بلافاصله از محل متواری شده بود.

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را در شهرستان شهرکرد شناسایی کردند.

سرانجام صبح امروز، چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، پس از انجام هماهنگی‌های قضایی، متهم توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهرستان شهرکرد دستگیر شد.

متهم هم‌اکنون در حال انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ است و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

برچسب ها: پلیس آگاهی ، دستگیری قاتل
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
خداروشکر که اسلحه ازاد نیست وگرنه ما روی امریکا رو سفید میکردیم.

بیچاره خانواده دختر
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
اینم عجب دیگه قرار نیست که واجب باشه ازدواج کنه
این‌ها را کجا دلم بگذارم خبر قتل خانوادگی ۵نفر دهلران
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