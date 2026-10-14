رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو از محصولات با کیفیت تولید داخل حمایت کامل انجام می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی پیر صالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه فراورده‌های آرایشی، بهداشتی و شوینده ایران با اشاره به اینکه شعار این نمایشگاه «ایران زیبا می‌ماند» است، گفت: سازمان غذا و دارو حامی تولید داخل با کیفیت است و اگر محصولی از سطح کیفی خوبی برخوردار نباشد، آن محصول از بازار جمع خواهد شد. 

به گفته وی، در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها و محاصره دریایی، مواد اولیه با هزینه بیشتر و در مدت زمان بیشتری وارد کشور می‌شود.

وی تصریح کرد: علی رغم تحریم‌های شدید هیچ کمبودی در زمینه محصولات بهداشتی و آرایشی در ایران نداریم؛ باید امید آفرینی در جامعه را ارتقا دهیم.

پیر صالحی بیان کرد: با ممنوعیت واردات محصولات خارجی نگرانی در خصوص قاچاق این محصولات ایجاد شد؛ دانشگاه‌ها در سراسر کشور نظارت دقیقی بر روی محصولات بهداشتی و آرایشی دارند. 

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه از بدو تولد تا زمان فوت با محصولات آرایشی بهداشتی درگیر هستیم، تاکید کرد: استفاده از محصولات قاچاق و تقلبی به ویژه در حوزه زیبایی سبب بروز آسیب‌های جدی خواهد شد. 

وی ادامه داد: توانمندی‌های خوبی در زمینه تولید محصولات بهداشتی و آرایشی در داخل کشور وجود دارد.

برچسب ها: ارز دارو ، شوینده ها
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