باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی پیر صالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه فراورده‌های آرایشی، بهداشتی و شوینده ایران با اشاره به اینکه شعار این نمایشگاه «ایران زیبا می‌ماند» است، گفت: سازمان غذا و دارو حامی تولید داخل با کیفیت است و اگر محصولی از سطح کیفی خوبی برخوردار نباشد، آن محصول از بازار جمع خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها و محاصره دریایی، مواد اولیه با هزینه بیشتر و در مدت زمان بیشتری وارد کشور می‌شود.

وی تصریح کرد: علی رغم تحریم‌های شدید هیچ کمبودی در زمینه محصولات بهداشتی و آرایشی در ایران نداریم؛ باید امید آفرینی در جامعه را ارتقا دهیم.

پیر صالحی بیان کرد: با ممنوعیت واردات محصولات خارجی نگرانی در خصوص قاچاق این محصولات ایجاد شد؛ دانشگاه‌ها در سراسر کشور نظارت دقیقی بر روی محصولات بهداشتی و آرایشی دارند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه از بدو تولد تا زمان فوت با محصولات آرایشی بهداشتی درگیر هستیم، تاکید کرد: استفاده از محصولات قاچاق و تقلبی به ویژه در حوزه زیبایی سبب بروز آسیب‌های جدی خواهد شد.

وی ادامه داد: توانمندی‌های خوبی در زمینه تولید محصولات بهداشتی و آرایشی در داخل کشور وجود دارد.