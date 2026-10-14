باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان زیارتی «مهر درخشان رضوی» ویژه روشندلان نابینای استان گیلان، عصر روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ با هدف فراهم‌کردن زمینه زیارت بارگاه منور امام رضا(ع) برای افراد کم‌برخوردار و زیارت‌اولی، سفر معنوی خود را به مشهد مقدس آغاز کرد.

این کاروان متشکل از ۲۱ زائر نابینا و ۲۱ نفر از اعضای خانواده آنان است که به‌عنوان همراه و پرستار در این سفر حضور دارند. همچنین یک روحانی به‌عنوان مدیر کاروان و یک مددکار، اعضای کاروان را در طول سفر همراهی می‌کنند تا زمینه بهره‌مندی هرچه بهتر زائران از برنامه‌های زیارتی و فرهنگی فراهم شود.

اعزام این کاروان با برنامه‌ریزی و همکاری مشترک سازمان بهزیستی استان گیلان، بنیاد کرامت رضوی و کانون‌های خدمت رضوی استان انجام شده است و در آن، شرایط حمایتی و نیازهای ویژه زائران روشندل مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس ضوابط طرح «مهر درخشان رضوی»، برخورداری از شرایط محرومیت اقتصادی در دهک‌های درآمدی یک تا چهار و زیارت‌اولی بودن، از معیارهای بهره‌مندی از این برنامه زیارتی است. بر این اساس، زائران باید در حداقل ۱۰ سال گذشته به زیارت بارگاه امام رضا(ع) مشرف نشده باشند.

زائران این کاروان روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ مهرماه را در مشهد مقدس سپری خواهند کرد و بازگشت آنان نیز برای روز شنبه ۲۵ مهرماه برنامه‌ریزی شده است.

همچنین ویژه‌برنامه زیارتی و همایش اختصاصی روشندلان نابینای گیلانی، روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود؛ برنامه‌ای که فرصتی برای حضور جمعی این زائران در بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) و بهره‌مندی از فضای معنوی و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آنان فراهم خواهد کرد.

طرح «مهر درخشان رضوی» با هدف تسهیل زیارت برای اقشار کم‌برخوردار، به‌ویژه افرادی که به دلایل اقتصادی یا شرایط خاص جسمی و اجتماعی با محدودیت‌هایی برای تشرف به مشهد مقدس مواجه هستند، زمینه‌ساز حضور آنان در حرم مطهر رضوی و بهره‌مندی از فرصت زیارت شده است.