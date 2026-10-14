استاندار کرمان با انتقاد شدید از خام‌فروشی توسط شرکت ملی مس و عدم همکاری بنگاه‌های بزرگ در تکمیل زنجیره ارزش، بر ضرورت عبور از خام‌فروشی، فعال‌سازی معادن راکد و ایجاد واحد‌های فرودست معدنی در استان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ استاندار کرمان در نشست بررسی مسائل حوزه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به رویکرد‌های تسهیل فعالیت‌های صنعتی و معدنی و کمک‌های شورای دستگاه‌های نظارتی گفت: این جلسه می‌تواند آغازگر حرکت به سمت الگوی جدید توسعه معدنی در کشور باشد که مهم‌ترین هدف آن، ایجاد زنجیره ارزش افزوده است.

طالبی افزود: شرکت ملی مس، بزرگ‌ترین خام‌فروش ایران است. با وجود اینکه این شرکت با هدف حفظ تولید و ایجاد حلقه معدن شکل گرفته است، اما بنگاه‌های بزرگ همکاری لازم را برای ایجاد زنجیره ارزش ندارند و در حوزه‌های آهن، فولاد و کرومیت نیز حلقه‌های مفقوده و مشکلاتی وجود دارد.

وی افزود: سیاست استان، صرفاً افزایش استخراج نیست؛ بلکه تمرکز اصلی بر ایجاد واحد‌های فرودست معدنی، توسعه معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی است که تحقق این امر، نیازمند تصمیمات قاطع شورای معدن و پایداری سیاست‌هاست تا از حبس معادن جلوگیری شود.

استاندار کرمان با اشاره به تعیین‌ت تکلیف پهنه‌های معدنی تعطیل و راکد تصریح کرد: تعداد قابل‌توجهی از معادن که کار نکرده بودند خلع‌ید شده‌اند. برای نمونه، معدن «مس کلور» یک‌ونیم سال پیش خلع‌ید شده و فرآیند آن در شورای عالی معادن طول کشیده است؛ مقرر شد اگر مزایده دوم به نتیجه نرسد، بلافاصله خلع‌ید نهایی اعمال شود. فعال‌سازی این معدن در یکی از محروم‌ترین نقاط استان می‌تواند تا ۱۰ هزار شغل ایجاد کند و توسعه جنوب کرمان را شتاب بخشد.

 

طالبی با تأکید بر لزوم اکتشافات عمیق با تکنولوژی جدید، توسعه زیرساخت‌ها و توجه به معادن کوچک و متوسط خاطرنشان کرد: ما خواهان مصوبه ویژه‌ای هستیم تا برنامه تحول معدنی کرمان به عنوان پایلوت ملی تعریف شود. 

وی در پایان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جایگزینی معدن به جای نفت برای رفع تحریم‌ها یادآور شد: استان کرمان بهترین جایگاه را برای فعالیت‌های معدنی دارد و توسعه معادن کوچک‌مقیاس می‌تواند کرمان را به یک کارگاه بزرگ معدنی تبدیل کند.

برچسب ها: معادن ، کرمان
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