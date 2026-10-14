بازگشایی مسیر روستایی مینودشت به قلعه قافه (تنگه چهل چای) در گلستان

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان، محور روستایی مینودشت به قلعه قافه (تنگه چهل چای) را که بر اثر سیلاب چند روز پیش مسدود شده بود، باز اعلام کرد و گفت که رفت و آمد در این مسیر امکان پذیر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عادل مصدقی اظهارداشت: به دلیل بارش باران و طغیان رودخانه و جاری شدن سیلاب چند روز گذشته و عدم ایمنی کافی، محور روستایی مینودشت به قلعه قافه (تنگه چهل چای) مسدود شده بود و با تلاش بی وقفه راهداران سختکوش بازگشایی شد.

به گفته وی، با توجه به هشدار‌های هواشناسی و بارش‌های فصلی، کاربران جاده‌ای قبل از سفر حتما از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی و شرایط جوی اطلاع حاصل کنند.

مصدقی توصیه کرد: با توجه به تداوم فعالیت راهداران در اجرای عملیات بازسازی و مرمت‌های ناشی از سیل و بکارگیری ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در طول محور؛ ضرورت دارد رانندگان و اهالی منطقه به توصیه‌های مامورین راهداری توجه و با صبر و حوصله و احتیاط‌های لازم در روز و شب تردد کنند.

منبع: راهداری

برچسب ها: راهداری ، مسدودی
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