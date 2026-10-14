باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور بیانیه‌ای، ضمن قدردانی از حضور مردم در ۲۲۷ شب حماسه، از اقشار مختلف جامعه برای حضور گسترده در رزمایش «جان‌فدای ایران» دعوت کرد.

متن بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان برای فراخوان حضور گسترده و پرشور در رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» به این شرح است:

تجاوز ناجوانمردانه و جنایتکارانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به ایران بزرگ در دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و رمضان و تعرض به امنیت، استقلال و تمامیت ارضی این مرز و بوم، بار دیگر اهمیت وحدت ملی، هوشیاری عمومی و همبستگی آحاد ملت ایران را در دفاع از انقلاب و میهن اسلامی آشکار ساخت. ملت مبعوث شده ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت، روحیه ایثار و پیشینه پرافتخار خود با حضور گسترده و پرشور در میادین و خیابان‌ها، ثابت کرد که در پاسداری از عزت و سربلندی کشور، یکپارچه، استوار و تا پای جان ایستاده است و دفاع از اسلام و میهن اسلامی را وظیفه دینی و مسئولیت ملی و همگانی می‌داند.

برگزاری رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران»، فرصتی ارزشمند برای تجلی وحدت و همدلی مردم، اعلام همبستگی با نیرو‌های سلحشور و جان بر کف مسلح و نمایش آمادگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برابر تهدید‌های دشمنان و همچنین اعلام وفاداری به آرمان الهی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) و تجدیدبیعت با ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) به شمار می‌رود. این رزمایش، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی و تجلی اقتدار و امنیت پایدار ایران اسلامی است که بی‌شک موجب امیدبخشی به رزمندگان اسلام و مقاومت اسلامی و ناامیدی استکبار جهانی و ایادی خودفروخته داخلی آنان خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن تقدیر و تشکر از مردم غیور، بصیر و ولایت‌مدار استان در خلق ۲۲۷ شب حماسه مردمی، از اقشار مختلف جامعه دعوت می‌کند تا با حضوری گسترده، منسجم و پرشور در رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» و به همراه داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر پیام روشن وحدت، همبستگی و پایبندی خود به عزت و سربلندی ایران اسلامی را به گوش جهانیان برسانند و جلوه‌ای دیگر از دلبستگی به ولایت، میهن اسلامی و عزم راسخ برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور را به نمایش بگذارند.

رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» پنجشنبه ۲۳ مهر در سراسر استان گیلان و در شهر رشت از ساعت ۱۳ در مسیر میدان شهدای ذهاب (شهرداری) تا میدان بسیج (صیقلان) برگزار می‌شود.

منبع: روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان