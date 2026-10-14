باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به نقش سرعت بحرانی در وقوع تصادفات مرگبار جاده‌ای اظهار کرد: سرعت بحرانی یکی از عوامل مهم تصادفات منجر به فوت در جاده‌های کشور است و هر سال تعدادی از رانندگان و سرنشینان خودرو‌ها به دلیل ارتکاب این تخلف جان خود را از دست می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه سرعت بحرانی صرفاً یک تخلف رانندگی ساده نیست، افزود: با افزایش سرعت، میدان دید راننده محدودتر و فرصت واکنش به خطرات کمتر می‌شود؛ موضوعی که احتمال وقوع تصادفات شدید و مرگبار را افزایش می‌دهد.

ارسال لحظه‌ای تخلفات سرعت بحرانی به گشت‌های پلیس

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح عملکرد سامانه مدیریت سرعت بحرانی گفت: این سامانه با هدف شناسایی و برخورد به‌موقع با تخلفات حادثه‌ساز راه‌اندازی شده است. به محض عبور خودروی متخلف از مقابل دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات رانندگی، تصویر، مشخصات خودرو و سرعت ثبت‌شده آن به نزدیک‌ترین تیم گشتی مجهز به دست‌افزار و همچنین پاسگاه پلیس راه ارسال می‌شود.

سرهنگ محبی ادامه داد: مأموران پلیس پس از دریافت اطلاعات، خودروی متخلف را متوقف کرده و مطابق مقررات، اقدامات قانونی لازم از جمله توقیف ساعتی را انجام می‌دهند.

شناسایی پلاک‌های مخدوش و خودرو‌های تحت تعقیب

وی با اشاره به دیگر قابلیت‌های این سامانه تصریح کرد: سامانه مدیریت سرعت بحرانی امکان شناسایی پلاک‌های مخدوش، خودرو‌های دارای دستور قضایی و وسایل نقلیه فاقد پلاک نصب‌شده را نیز دارد و اطلاعات مربوط را بلافاصله برای تیم‌های گشتی ارسال می‌کند تا اقدامات لازم انجام شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را با دقت رعایت کنند و هشدار داد: پلیس به‌صورت هوشمندانه و شبانه‌روزی تخلفات رانندگی را رصد می‌کند و با تخلفات حادثه‌ساز برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس راهور