معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: ترامپ تلاش دارد همچون ونزوئلا کنترل منابع نفتی ایران را به دست بگیرد که ناکام‌ مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم پناه امروز چهارشنبه (۲۲مهرماه) در دومین روز سفر استانی به آذربایجان شرقی در نشست با دانشگاهیان استان که در تبریز و محل استانداری برگزار شد، گفت: شعار انقلاب، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است و ایران به معنای واقعی کلمه یک کشور مستقل است و هیچ قدرت خارجی در اداره امور کشور ما دخالتی ندارد.



وی افزود: برخلاف برخی از کشورها که آمریکا در انتخابات مسئولان و حاکمیت سیاسی آنها نقش دارد و پیش از انتخابات تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود، اما در ایران، انتخابات تنها از طریق رأی مردم و با رعایت فرآیندهای قانونی صورت می‌گیرد و نمونه بارز آن، دکتر پزشکیان است که با رای ملت به ریاست جمهوری رسید و هیچ قدرت سیاسی و نظامی در آن نقش نداشته است که این رویه به معنای استقلال کامل جمهوری اسلامی ایران است.



معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه از ابتدای انقلاب، در پی ارزش‌ها و معیارهایی بودیم که البته این‌ معیارها و ارزش‌ها فراز و فرودهایی داشته و تفاوت دیدگاه‌هایی وجود دارد، گفت: تفسیرهایی متفاوتی از ارزش‌های دینی و میزان آزادی‌ها در جامعه وجود دارد و تکثر فکری در کشور امری پذیرفته شده است، اما اصل استقلال، آزادی و حاکمیت ارزش‌های اسلامی برقرار است و طبق آن کشور را اداره می‌کنیم.

قائم پناه با هشدار نسبت به نفوذ و مداخلات خارجی از سوی ایالات متحده، گفت: آمریکا به‌طور صریح اعلام کرده به دنبال دست‌اندازی به منابع نفت و گاز ایران است. اظهارات پیشین ترامپ مبنی بر اینکه می‌خواهد خارک را تصاحب کند و کنترل منابع انرژی کشور را به دست بگیرد، نشان‌دهنده این واقعیت است که آن‌ها به مانند کاری که با ونزوئلا کردند، به دنبال کنترل انرژی ایران هستند. کما اینکه تقریبا آمریکا منابع نفتی برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس را کنترل می‌کند.

آمریکا، ایران مستقل را برنمی‌تابد



وی با اشاره دست اندازی آمریکا به منابع نفتی کشورمان پیش از انقلاب گفت: اگر تاریخ را مطالعه کنید، خواهید دید چه میزان از درآمد منابع نفتی کشور پیش از انقلاب بازگشت می‌کرد و چه میزان برنمی گشت. در این زمان هم واقعیت این است که ایران مستقل را آمریکا برنمی‌تابد و ۴۷ سال است ما با آمریکا درگیر استقلال و آزادی هستیم که مردم آن را بدست آوردند و بر سر همین دستاوردها، آمریکا وارد جنگ با ما شد.



فعالیت هسته‌ای ایران کامل صلح آمیز است



معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به ادعاها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، اظهار کرد: ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و فعالیت‌های هسته‌ای ما با هدف توسعه دانش علمی و کاربردهای صلح‌آمیز، از جمله در صنایع،‌ پزشکی و دارویی انجام می‌شود و در این میان از دانش و توان علمی لازم برای مدیریت انرژی صلح آمیز هسته‌ای نیز برخوردار هستیم.