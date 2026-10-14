باشگاه خبرنگاران جوان- داوران کشورمان پس از حضور در کلینیک ارتقای داوری و شرکت در آزمون‌های تئوری و عملی، موفق شدند نمرات قبولی را کسب کرده و درجات جدید جهانی را از آن خود کنند.

بر این اساس، اسامی داوران موفق به شرح زیر است:

۱. وحید مؤمنی – داور جهانی درجه Referee B کومیته

۲. کامبیز کاکاوند – داور جهانی درجه Referee A کومیته

۳. علی مردانی – داور جهانی درجه Referee A کومیته

۴. کوروش گنجی‌مقدم – قاضی جهانی درجه Judge A کومیته

۵. لیلا جعفری – داور جهانی درجه Referee B کومیته

۶. فرشته محمودآبادی – داور جهانی درجه Referee A کومیته

این داوران به همراه المیرا گوزل‌زاده، دیگر داور جهانی کشورمان، از فردا (۲۲ مهر) در رقابت‌های قهرمانی جهان رده‌های پایه که به میزبانی لهستان برگزار می‌شود، به روی تاتامی می‌روند تا قضاوت این مسابقات را بر عهده داشته باشند. این رقابت‌ها تا ۲۶ مهرماه ادامه خواهد داشت.

منبع: فدراسیون کاراته