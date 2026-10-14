رزمایش ساعت صفر مدیریت بحران شهرستان سنندج با هدف ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در مواجهه با شرایط اضطراری برگزار شد و فرماندار سنندج، بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها، آمادگی عملیاتی و اولویت‌دادن به پیشگیری از بحران تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  غریب سجادی در جریان این رزمایش اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع حوادث طبیعی، سیلاب و شرایط پیش‌بینی‌نشده، همه دستگاه‌های مسئول باید آمادگی لازم را برای واکنش سریع و ارائه خدمات مؤثر به مردم داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از بحران مهم‌تر و کم‌هزینه‌تر از مقابله با پیامد‌های آن است، افزود: شناسایی نقاط پرخطر، رفع نواقص، برنامه‌ریزی پیش از وقوع حادثه و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا از خسارات جانی و مالی احتمالی جلوگیری شود.

فرماندار سنندج با اشاره به نقش دستگاه‌های خدمات‌رسان در مدیریت شرایط اضطراری تصریح کرد: آمادگی تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات امدادی باید به‌طور مستمر ارزیابی شود و هیچ دستگاهی نباید مدیریت بحران را صرفاً به زمان وقوع حادثه موکول کند.

سجادی خاطرنشان کرد: برگزاری رزمایش‌های ساعت صفر فرصتی برای سنجش سرعت عمل، هماهنگی و توان عملیاتی دستگاه‌هاست و نقاط ضعف احتمالی باید شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود تا در زمان وقوع حوادث، خدمات‌رسانی به شهروندان با حداکثر توان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

 

منبع فرمانداری استان 

برچسب ها: کردستان ، رزمایش ، امادگی دستگاه های امدادی و اجرایی
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