باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه از تصمیم خود برای اجرای مقررات مربوط به لباس فرم مدارس دفاع کرد؛ مقرراتی که به دلیل محدودیت‌های مرتبط با حجاب، اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخته است. باکو همچنین از متحد نزدیک خود، ترکیه، خواست در امور داخلی این کشور دخالت نکند.

به گزارش رویترز، جمهوری آذربایجان که قانون اساسی آن آزادی مذهبی را تضمین می‌کند، اکنون با نشان داد دورویی خود در ممانعت از ورود دختران محجبه به مدارس آن هم در کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان و شیعه، دچار تنش‌هایی با نزدیکترین متحد خود یعنی ترکیه شده است.

دولت آذربایجان ماه گذشته مقرراتی را تصویب کرد که بر اساس آن، دانش‌آموزان دختر و پسر از پوشیدن لباس‌هایی مغایر با لباس فرم رسمی مدارس یا ناسازگار با ماهیت سکولار آموزش دولتی منع می‌شوند.

این مقررات به‌طور صریح به حجاب اشاره نمی‌کند، اما پس از انتشار تصاویری مبنی بر جلوگیری از ورود برخی دانش‌آموزان و معلمان محجبه به مدارس، اعتراضاتی در این هفته شکل گرفت.

وزارت کشور جمهوری آذربایجان روز دوشنبه اعلام کرد که ۳۷ نفر را به اتهام برهم زدن نظم عمومی هنگام اعتراض به اجرای این مقررات بازداشت کرده است.

حزب حاکم «آذربایجان نوین» روز سه‌شنبه از یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و شماری از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه این کشور به دلیل انتقاد از مقررات جدید باکو انتقاد کرد.

«اوکتای سارال»، مشاور رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که محروم کردن دانش‌آموزان محجبه در جمهوری آذربایجان از حق تحصیل، «غیرقابل قبول» است. او افزود: «حجاب مانع نیست، بلکه یکی از الزامات اعتقاد دینی است. انتظار داریم باکو هرچه زودتر از این اشتباه عقب‌نشینی کند.»

از سویی دیگر حزب آذربایجان نوین در بیانیه‌ای، اظهارات سارال را «پوپولیستی و غیرمسئولانه» توصیف کرد و گفت این اظهارات می‌تواند بر روابط دو متحد نزدیک تاثیر منفی بگذارد. این حزب افزود که مقررات جدید بر اصول برابری، سکولاریسم و حاکمیت قانون استوار است.

این حزب همچنین یادآور شد که ترکیه نیز بر اساس قانون اساسی خود کشوری سکولار است و به آنکارا هشدار داد که از سیاست‌های آموزشی جمهوری آذربایجان برای اهداف سیاسی استفاده نکند.

حزب آذربایجان نوین تاکید کرد که اصل «یک ملت، دو دولت» که برای توصیف روابط نزدیک دو کشور به کار می‌رود، دخالت در امور داخلی یکدیگر یا تحمیل دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک را توجیه نمی‌کند.

این حزب همچنین انتقاد‌ها درباره روابط نزدیک جمهوری آذربایجان با رژیم تروریستی اسرائیل را رد کرد و گفت که این روابط بر اساس حقوق بین‌الملل و منافع متقابل شکل گرفته است.

منبع: ترک پرس