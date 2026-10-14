وب‌سایت‌های حوزه فناوری اطلاعاتی را درباره مشخصات «آیفون ایر ۲» فاش کرده‌اند؛ محصولی که اپل قصد دارد آن را با طراحی باریک و قیمتی رقابتی روانه بازار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- بر اساس اطلاعات فاش‌شده، بدنه گوشی «آیفون ایر ۲» (iPhone Air ۲) از تیتانیوم و شیشه‌ای مقاوم در برابر ضربه و خط و خش ساخته شده و ابعاد آن ۱۵۶.۲ در ۷۴.۷ در ۵.۲ میلی‌متر خواهد بود؛ همچنین این دستگاه با برخورداری از استاندارد IP۶۸، در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است.

این گوشی به نمایشگر ۶.۵ اینچی LTPO Super Retina XDR OLED با رزولوشن ۱۲۶۰ در ۲۷۳۶ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی حدود ۴۶۳ پیکسل در هر اینچ (ppi) و حداکثر روشنایی ۳۰۰۰ نیت مجهز خواهد بود و از فناوری‌های HDR۱۰ و Dolby Vision پشتیبانی می‌کند.

این دستگاه با سیستم‌عامل iOS ۲۷.x عرضه شده و نیروی پردازشی آن توسط تراشه Apple A۲۰ Pro (ساخته‌شده با فناوری ۲ نانومتری) و پردازنده گرافیکی (GPU) اختصاصی اپل تأمین می‌شود. همچنین این گوشی دارای ۱۲ گیگابایت حافظه رم و گزینه‌های حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت خواهد بود.

سیستم دوربین اصلی آن شامل دو لنز ۴۸ مگاپیکسلی (از جمله یک لنز فوق‌عریض) با قابلیت ضبط ویدیو‌های ۴K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه است و دوربین سلفی نیز رزولوشنی ۱۸ مگاپیکسلی خواهد داشت. اپل این دستگاه را به بلوتوث نسخه ۶.۰، درگاه USB Type-C ۲.۰، قابلیت Face ID، تراشه NFC، امکانات تماس اضطراری ماهواره‌ای (SOS) و باتری با ظرفیت بیشتر نسبت به نسل اول آیفون ایر (با پشتیبانی از شارژ بی‌سیم سریع ۲۰ واتی) مجهز خواهد کرد.

منبع: GSMArena

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