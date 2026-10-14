باشگاه خبرنگاران جوان- زین‌العابدین قراچورلوی،مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم درباره آمار جابه‌جایی مسافر در پایانه‌های قم اظهار کرد: در شش ماهه نخست حدود یک میلیون و 150 هزار مسافر از پایانه‌های قم جابه‌جا شده‌اند که این میزان در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.

وی افزایش هزینه‌های سفر را یکی از عوامل اصلی کاهش تقاضا دانست و گفت: هزینه خودرو، اقامت، هتل و سایر الزامات سفر افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمد خانوارها متناسب با این افزایش هزینه رشد نکرده است.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم تصریح کرد: بخشی از مسافران پایانه‌ها از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه هستند و وقتی هزینه سفر افزایش پیدا می‌کند، نخستین اتفاقی که رخ می‌دهد کاهش یا حذف سفر از سبد خانوار است.

وی تأکید کرد: کاهش مسافر به معنای کاهش وظیفه سازمان نیست و حتی اگر تعداد مسافران کاهش پیدا کند، خدماتی مانند سرمایش، روشنایی، نظافت، فضای سبز، آب سرد و سایر خدمات رفاهی باید همچنان برقرار باشد.

قراچورلوی خاطرنشان کرد: سازمان در شرایط فعلی تلاش می‌کند با مدیریت منابع، کیفیت خدمات پایه را حفظ کند تا کاهش درآمدها منجر به کاهش خدمات ضروری به مردم نشود.

منبع:شهرداری قم