وزیر کار از جذب ۴ هزار نیروی جدید درمانی از فروردین و احیای اداره پرستاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسم تجلیل از پرستاران، با تأکید بر جایگاه بی‌بدلیل پرستاران در نظام سلامت، از برنامه‌های این وزارتخانه برای بهبود وضعیت معیشتی، احیای ساختار‌های سازمانی و جذب نیرو‌های جدید خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت حیاتی مراقبت‌های بالینی اظهار داشت: تجربیات سال‌های دفاع مقدس و دوران کرونا نشان داد که نقش پرستاران و کادر درمان در اقصی نقاط کشور در کاهش مرگ‌ومیر و ارتقای شاخص‌های بهداشتی چه اندازه تعیین‌کننده است. مراقبت‌های پس از جراحی گاهی به اندازه خود عمل جراحی مؤثرند و می‌توانند هزینه‌های درمان را به شکل محسوسی کاهش دهند.

وزیر کار با انتقاد از ناکارآمدی‌های نظام پرداخت مبتنی بر «فیس‌فرک» (کارانه مبتنی بر خدمت) در کشور تصریح کرد: در بسیاری از نظام‌های سلامت پیشرفته، پزشکان و کادر درمان حقوق و دستمزد ثابتی دریافت می‌کنند، اما در ایران ناچاریم به ازای هر خدمت پرداخت داشته باشیم که این مدل با چالش‌هایی همراه است. با این حال، با پیگیری‌های انجمن‌های پرستاری و مصوبات شورای عالی بیمه، موضوع تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که مطالبه برحقی بوده است، در سازمان تامین اجتماعی نیز اجرایی می‌شود؛ به طوری که احکام آن در مهرماه ابلاغ شده و معوقات و مبالغ آن از آبان‌ماه اعمال خواهد شد.

میدری همچنین به اصلاحات ساختاری در وزارت کار و تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات مهم، احیای اداره کل پرستاری در سطح ستاد و تمامی استان‌هاست تا مطالبات، کمبود‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه پرستاری با ساختاری تخصصی‌تر پیگیری شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان از برگزاری آزمون استخدامی برای جذب ۴ هزار نفر کادر درمانی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با ورود نیرو‌های جدید از اول فروردین‌ماه، بخشی از فشار کاری همکاران حوزه سلامت کاهش یابد.

پرستاران؛ سرمایه راهبردی امنیت ملی و معبر عبور از بحران‌ها

بر اساس این گزارش، غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در این مراسم با تقدیر از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های کادر درمان و پرستاران در شرایط مختلف کشور — از جمله دوران کرونا و مقابله با فشار‌های دشمنان — پرستاری را تلفیقی از هنر، دانش، تجربه و خصایل برجسته انسانی و ایمانی دانست.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل پرستاران در نظام سلامت کشور تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد بار مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بر دوش پرستاران عزیز است و نگاه به این قشر نباید به چشم «هزینه»، بلکه باید به عنوان یک «سرمایه‌گذاری راهبردی» برای آینده ایران، سلامت جامعه و تقویت امنیت ملی قلمداد شود.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به وضعیت نیروی انسانی و اقدامات حمایتی این سازمان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار پرستار در مجموعه تأمین اجتماعی شاغل بوده و ۵۴۰۰ پست بلاتصدی نیز در این حوزه وجود دارد که توجه به معیشت، توانمندی و رفع دغدغه‌های این قشر از خطوط قرمز سازمان است.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به اهم اقدامات انجام‌شده در حوزه درمان و منابع انسانی اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های درمانی: فعال‌سازی و پیگیری حدود ۸۰ پروژه جاری و ۱۲۰ پروژه مصوب عمرانی و بیمارستان‌های جایگزین در سطح کشور، تأمین مالی و تسویه دیون: بهره‌گیری از ابزار‌های نوین مالی مانند اوراق «گام» برای سرعت‌بخشی به تسویه بدهی‌های سازمان به مراکز درمانی، داروخانه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و حمایت از معیشت و حقوق پرستاران: ابلاغ تعرفه‌های معطل‌مانده خدمات پرستاری و اصلاح احکام پرسنلی که اثرات مثبت آن در حقوق آبان‌ماه همکاران اعمال خواهد شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی ، استخدام پرستاران
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