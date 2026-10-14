مدیر کانون پرورش فکری بابل گفت: در جشن بادبادک‌ها کودکان در قالب بازی فرآیند تفکیک زباله از مبدا را در راستای حفاظت از محیط زیست میآموزند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - -غلامی مدیر کانون پرورش فکری بابل با اشاره به ضرورت آموزش تفکیک زباله به کودکان و دانش آموزان از ابتدا، گفت: به مناسبت فرارسیدن هفته ملی کودک، کانون پرورش فکری کودکان بابل طی رسومات هر ساله جشنی را برای گرامیداشت این هفته که مختص کودکان است با همکاری اداره محیط زیست و شهرداری بابل در نظر گرفت تا کودکان جدای فضای بازی و شور و حال کودکانه برخی از آموزش‌های حیاطی حفاظت از محیط زیست به مانند تفکیک زباله از مبدا را بیآموزند.

او با تاکید بر فراگیری معضل پسماند در سطح استان، افزود: امروزه پسماند به یکی از اصلی‌ترین مشکلات شهر‌های مازندران تبدیل شده است که می‌طلبد فرآیند تفکیک زباله از مبدا به امری مرسوم و روزمره برای شهروندان بدل شود و چه بهتر که این امر از ابتدا به کودکانمان آموزش داده شود تا در آینده بخش قابل توجهی از مشکل پسماند با تفکیک درست برطرف گردد.

محمدنژاد مدیر پروژه تفکیک هوشمند پسماند قرار با بیان اینکه کودکان در خردسالی زمینه یادگیری بهتری برای یک پویش اجتماعی را دارند، گفت: هر چیزی که سبب آسیب به جان و مال ما شود ما را در برابر آن دغدغه‌مند و مسئول می‌کند و در خصوص تفکیک زباله از مبدا هم ما ابتدا با نشان‌دادن خطرات معضل پسماند برای محیط زیست در آینده و راه‌های مقابله با آن که یک راه آن تفکیک زباله از مبدا است سعی کردیم با کمک شهرداری و محیط زیست این حس مسئولیت را در کودکان از ابتدا بیدار کنیم تا در آینده به یک امر روزمره تبدیل شود.

او افزود: در این جشن سعی کردیم از طریق کلاس‌های آموزشی و پرسش و پاسخ‌های محیط زیستی که همراه با جوایز بود برخی از اطلاعات یا فرآیند حفاظت از محیط زیست که مهمترین آن بحث زباله است آگاهی لازم را به کودکان منتقل کنیم تا در فضایی شاد و همراه با بازی آموزش‌هایی که برای آینده و شهرشان حیاطی است توسط همکارانمان و کارشناسان محیط زیست بیآموزند.


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برچسب ها: تفکیک زباله ، کانون پرورش فکری
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