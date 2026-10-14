باشگاه خبرنگاران جوان؛ امیررضا عابدینی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، در نشست خبری دومین رویداد فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در صنعت، با تأکید بر ضرورت توسعه کاربردی فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف اقتصادی، اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های علمی، شرکت‌های فناور و بخش صنعت است و می‌تواند فراتر از یک نمایشگاه تخصصی، به بستری برای شناسایی و رفع مسائل و چالش‌های صنایع با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تبدیل شود.

عابدینی با اشاره به افزایش ظرفیت دومین دوره این رویداد نسبت به دوره گذشته افزود: برگزاری نخستین دوره، نقطه آغاز حرکتی هدفمند در مسیر تعامل و همکاری میان فعالان حوزه فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی بود و افزایش سطح مشارکت در دوره دوم، بیانگر ظرفیت رو به رشد این رویداد و ضرورت استمرار آن با مشارکت مؤثر تمامی بازیگران این زیست‌بوم است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز با تأکید بر نقش این رویداد در تقویت ارتباط میان دانش، فناوری و اقتصاد تصریح کرد: ایجاد پیوند مؤثر میان مراکز علمی و پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و بخش‌های مختلف اقتصادی، زمینه‌ساز توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در ارتقای بهره‌وری و بهبود فرایندهای تولیدی و خدماتی خواهد بود.

عابدینی با بیان اینکه رویکرد اصلی باید معطوف به کاربردی‌سازی فناوری و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی کشور باشد، خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی نباید صرفاً در سطح مطالعات دانشگاهی یا کاربردهای عمومی مورد توجه قرار گیرد، بلکه ضروری است ظرفیت‌های این فناوری در مسیر حل مسائل و رفع چالش‌های بخش‌های مختلف، از جمله صنعت، کشاورزی، انرژی و حمل‌ونقل، به‌کار گرفته شود و زمینه تحول در فرایندها و ارتقای کارآمدی این بخش‌ها را فراهم کند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود شرکت‌های فناور حاضر در این رویداد با شناسایی نیازهای تخصصی صنایع و ارائه راهکارهای عملیاتی و نوآورانه، نقش مؤثری در رفع چالش‌های موجود ایفا کنند. تحقق این هدف مستلزم توسعه تعاملات بین‌بخشی، تقویت ارتباط میان عرضه‌کنندگان فناوری و متقاضیان صنعتی و فراهم‌سازی زمینه اجرای طرح‌های کاربردی در حوزه هوش مصنوعی است.

عابدینی در ادامه، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را از الزامات اساسی گسترش فناوری‌های نوین و بهره‌گیری مؤثر از هوش مصنوعی دانست و اظهار کرد: در همین راستا، توسعه شبکه فیبر نوری و زیرساخت‌های ارتباطی نسل پنجم در استان البرز با هدف ارتقای کیفیت و ظرفیت ارتباطات و فراهم‌سازی بستر لازم برای توسعه خدمات و کسب‌وکارهای دیجیتال در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تقویت زیست‌بوم فناوری‌های دیجیتال، در کنار افزایش بهره‌وری و گسترش کاربرد هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌تواند در مسیر تحقق اهداف کلان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به رشد اقتصادی ۱۰ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه نقش‌آفرین باشد.