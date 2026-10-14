کارشناسان رکورد جدیدی را برای دمای اقیانوس آرام در پی پدیده ال‌نینو ثبت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- سازمان هواشناسی ژاپن گزارش داد که دمای آب اقیانوس در یک منطقه کلیدیِ پایش، ۴ درجه سانتی‌گراد بالاتر از حد معمول بوده و این پدیده را قوی‌ترین نمونه ثبت‌شده توصیف کرد.

در ماه سپتامبر، برنامه اروپایی پایش اقلیم موسوم به «کوپرنیک» (Copernicus) گزارش داد که ال‌نینو رکورد دمایی جدیدی را در منطقه‌ای حیاتی از اقیانوس آرام به ثبت رسانده و دما به ۲۹.۷ درجه سانتی‌گراد رسیده است. هواشناسان هشدار می‌دهند که این پدیده در حال کسب قدرتی کم‌سابقه است و هنوز به اوج خود نرسیده است.

اگرچه سازمان هواشناسی ژاپن دمای ۴ درجه بالاتر از حد معمول را در منطقه پایش ثبت کرد، اما کوپرنیک تأکید کرد که با توجه به افزایش کلی دمای اقیانوس‌ها، مقایسه داده‌های کنونی با ارقام تاریخی دشوار است؛ از این رو، شاخص جدیدی برای ارزیابی دقیق تدوین شد. بر اساس این شاخص، شدت رویداد کنونی ال‌نینو هنوز از شدت رویداد‌های سال‌های ۱۹۸۲–۱۹۸۳، ۱۹۹۷–۱۹۹۸ و ۲۰۱۵–۲۰۱۶ فراتر نرفته است.

شایان ذکر است که میانگین دمای سطح اقیانوس‌های جهان در ماه سپتامبر به ۲۱.۰۵ درجه سانتی‌گراد رسید که رکوردی جدید محسوب می‌شود و از میانگین ۲۰.۹۲ درجه سانتی‌گراد در سپتامبر ۲۰۲۳ فراتر رفته است. این ماه با میانگین دمای هوای ۱۶.۲۷ درجه سانتی‌گراد — که ۱.۶۳ درجه بالاتر از سطوح پیش از صنعتی شدن (۱۸۵۰–۱۹۰۰) است — به دومین ماه گرمِ ثبت‌شده در تاریخ تبدیل شد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که روند عبور از آستانه ۱.۵ درجه سانتی‌گراد تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد یافت.

منبع: science.mail.ru

برچسب ها: ال نینو ، ال نینا ، پدیده ال نینو ، دمای بالا ، اقیانوس آرام ، ژاپن ، هواشناسی
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