به گفته معاون وزیر صمت طرح تحول معدنی کرمان در شورای عالی معادن کشور به تصویب رسید. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد - جعفری در جلسه مشترک شورای عالی معادن کشور با شورای معادن کرمان که در استانداری کرمان برگزار شد، گفت: برنامه راهبردی برای بخش معدن و صنایع معدنی که شامل ۱۹ راهبرد و ۷۰ کلان برنامه است، در نظر داریم.

وی بیان کرد: از مسئولین استان کرمان درخواست می‌کنیم، طرح تحولی معدن خود را محور برنامه به عنوان نقشه راه تدوین کنند و ما نیز برنامه راهبردی را دربالادست آن مصوب می‌کنیم.

وی گفت: طرح تحول معدنی کرمان امروز در شورای عالی معادن کشور تدوین شد.

جعفری افزود: دربحث اختیارات شورای معادن، در قانون برخی اختیارات وجود دارد برای استان‌ها لذا یک سری اختیارات بود که شورای معادن کشور واگذار کرده بود که دیوان عدالت آن را حذف کرد که ما جز به جز به اختیارات استان‌ها افزودیم.

جعفری تصریح کرد: سطح تصمیم گیری و نظارت از سطح مصوب که فقط شامل ابطال پروانه کشف معدن بود ارتقا می‌دهیم که در اختیارات جدید نظارت و پیگیری بیشتر را شامل می‌شود.

وی گفت: درباره موضوعات شرکت ملی مس، از آنجا که این مجموعه تحت مدیریت مرکز نوسازی است، در نتیجه به عنوان نماینده معدنی می‌توان گفت تکلیف مجموعه مس را درهمان برنامه تحول معدنی استان دنبال کنید.

جعفری افزود: درخصوص معادن کوچک، حتما اگر لازم باشد با حضور تیم‌های کارشناسی در استان کرمان حضور و مسائل این حوزه را دنبال می‌کنیم.

معاون وزیر صمت افزود: با کلیت پیشنهادات مطرح شده در شورای عالی معادن استان کرمان موافقیم که فقط درجزییات باید بحث شود.

وی بیان کرد: یک بحث توافقی را با منابع طبیعی دنبال می‌کنیم که از این حالت تصمیم گیری فعلی خارج شویم.

وی تاکید کرد: درکنار توجه به زنجیره‌های ارزش معدنی باید سرمایه گذاری برای حمایت از زنجیره‌های ارزش نیز مدنظر باشد، تاکید بر این است اگر با لحاظ کردن سرمایه گذاری این مساله دنبال شود ما از این مساله حمایت می‌کنیم.

جعفری تصریح کرد: نیروگاه‌های خورشیدی نیز مورد حمایت ماست اگر مصوبه‌ای باشد پیگیری می‌کنیم و بحث حمایت مالی آن در تبصره ۵ ماده ۱۴ حمایت مطرح شده است.