باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حمید کریمی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار با اشاره به آغاز برداشت کشت دوم برنج، گفت: امسال ۵ هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان به کشت دوم برنج اختصاص یافت که از این میزان، ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار به کشت مجدد و ۸۵۰ هکتار به کشت رتون اختصاص دارد.

او افزود: با توجه به سطح زیرکشت و شرایط مزارع، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲۲ هزار تن شلتوک از کشت دوم برنج در شهرستان فریدونکنار برداشت شود.

کریمی با اشاره به اهمیت کشت دوم در افزایش تولید محصولات کشاورزی، گفت: استفاده از ظرفیت شالیزار‌ها پس از برداشت کشت اول، فرصت مناسبی برای افزایش تولید و بهبود درآمد کشاورزان فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی بخش کشاورزی منطقه داشته باشد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار در ادامه بر رعایت توصیه‌های فنی در مراحل برداشت تأکید کرد و افزود: برداشت به‌موقع محصول و رعایت نکات فنی، علاوه بر حفظ کیفیت شلتوک، به کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند.

او گفت: تلاش می‌کنیم با تکیه بر ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان و ارائه توصیه‌های کارشناسی به شالیکاران، زمینه افزایش تولید و بهره‌وری در مزارع برنج فراهم شود.