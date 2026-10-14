نشریه «لنست» (The Lancet) فهرستی طبقه‌بندی‌شده از خطرات تهدیدکننده بشریت در سال‌های آینده را تدوین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- گزارشی که توسط نشریه «لنست» منتشر شده، حاکی از آن است که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و بهره‌برداری مجرمانه از هوش مصنوعی می‌تواند تا سال ۲۱۰۰ منجر به انقراض نسل بشر شود.

به گفته این نشریه، نویسندگان گزارش بیش از ۳۰۰ تهدید بالقوه برای جمعیت جهان را شناسایی و آنها را در چهار گروه دسته‌بندی کرده‌اند.

دو دسته نخست شامل ۱۷ خطر وجودی (اگزیستانسیال) است که می‌تواند به نابودی کامل انسان‌ها در کره زمین منجر شود. بالاترین سطح در این «سلسله‌مراتب خطرات» شامل درگیری هسته‌ای است که می‌تواند به دلیل پدیده «زمستان هسته‌ای» موجب قحطی گسترده شود؛ همچنین استفاده مخرب از هوش مصنوعی، از جمله توسعه سلاح‌های بیولوژیک، در این دسته قرار دارد.

دانشمندان دسته دوم را تهدید‌هایی می‌دانند که اگرچه لزوماً منجر به انقراض بشر نمی‌شوند، اما پیش‌بینی می‌شود در سناریوی پایه، تا سال ۲۱۰۰ مجموعاً بیش از یک میلیارد سال از عمر توأم با سلامت انسان‌ها را از بین ببرند.

این عوامل شامل آلودگی هوا، مقاومت ضدمیکروبی، سوءتغذیه کودکان، تغییرات اقلیمی، توقف کمک‌های بین‌المللی برای توسعه سلامت، درگیری‌های مسلحانه متعارف، مصرف بیش‌ازحد الکل و فشار خون بالا هستند. سایر عوامل عبارت‌اند از نابرابری درآمد، سطح پایین تحصیلات، همه‌گیری‌های طبیعی، چاقی، مشکلات سلامت روان، استعمال دخانیات و پیری ناسالم.

نویسندگان گزارش از کشور‌ها می‌خواهند نظام‌های بهداشتی و درمانی‌ای ایجاد و تأمین مالی کنند که قادر به شناسایی و پیشگیری فعالانه از طیف وسیعی از تهدید‌ها و همچنین واکنش فوری به خطرات نوظهور باشند.

بدین منظور، آنها پیشنهاد می‌کنند واحد‌های تخصصی در ساختار‌های دولتی تشکیل شود، تدابیر آمادگی در برابر تهدید‌ها در برنامه‌ریزی بودجه گنجانده شود و بخش‌های بهداشت عمومی، سیستم‌های پایش و آموزش‌های حرفه‌ای تقویت گردند؛ آن هم با تمرکز ویژه بر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه.

منبع: تاس (TASS)

برچسب ها: هوش مصنوعی ، فناوری های نو ، خطرات هوش مصنوعی ، بمب اتم ، نسل بشر
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