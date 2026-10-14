امروز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز چهارشنبه‌ ۲۲ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم  ۲۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
نیم سکه  ۱۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۳۶ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۳۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
امروز22مهر است نه23مهر
۵
۱
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