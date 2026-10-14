رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک پرحجم در ورودی‌های مازندران و احتمال اجرای محدودیت یک‌طرفه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی استان، گفت: در زمان حاضر ترافیک ورودی در محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه به‌صورت مقطعی پرحجم و روان است و تردد خودرو‌ها در این مسیر‌ها جریان دارد.

او با اشاره به وضعیت جوی جاده‌های استان، افزود: شرایط جوی در محور‌های مواصلاتی مازندران آفتابی است و در زمان حاضر محدودیت جوی برای تردد خودرو‌ها وجود ندارد.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به احتمال اعمال محدودیت‌های ترافیکی در ساعات آینده، گفت: برای ساعات بعدازظهر، اجرای طرح یک‌طرفه مقطعی در این محور‌ها در دستور کار قرار دارد و با توجه به حجم ترددها، احتمال یک‌طرفه شدن مسیر‌ها نیز وجود دارد.

عبادی با توصیه به رانندگان و مسافران برای مدیریت زمان سفر، افزود: با توجه به حجم تردد خودرو‌ها و احتمال اجرای طرح‌های یک‌طرفه، مسافران پیش از آغاز حرکت، آخرین وضعیت جاده‌ها و محدودیت‌های احتمالی را از طریق رسانه‌ها و سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس پیگیری کنند.

او همچنین بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: رانندگان با مدیریت زمان سفر، رعایت فاصله طولی مناسب و پرهیز از رفتار‌های پرخطر، در تأمین ایمنی مسیر نقش مؤثری دارند.

رئیس پلیس راه مازندران در پایان با اشاره به آمادگی نیرو‌های پلیس راه در محور‌های استان، افزود: نیرو‌های پلیس راه به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش هستند و در تمامی محور‌ها حضور فعال دارند تا شرایط برای تردد ایمن و روان مسافران فراهم شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
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